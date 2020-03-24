Лучший в мире мистер Икс родился в Петрограде. К 100-летию Георга Отса в его честь назвали петербургский сквер

24 марта, вторник, 14:01

У этого сквера на Среднеохтинском проспекте недавно появилось название. На он-лайн картах Петербурга он числится как сквер Георга Отса – знаменитого певца и актера. В марте исполнилось сто лет со дня его рождения. И в Петербурге, не смотря на объявленный карантин, юбилей все же отметили. Правда, в узком кругу.

Этот маленький сквер в Красногвардейском районе Петербурге не случайно был назван в честь знаменитого Мистера Икс. Именно здесь, тогда это была практически окраина города, он появился на свет – в 1920 году в семье известного оперного певца Карла Отса. Деревянный дом, где жила семья артиста, во время войны сгорел. Архитектура того времени не сохранилась совсем.

Алексей Ерофеев – Член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга:

"Вот эта застройка, которую мы сейчас видим, это конец 40-х годов. То есть первые послевоенные годы, когда на Охте стали появляться вот эти трехэтажные дома. Сквер появился тогда же, но он не имел названия. С ноября прошлого года этот сквер официально носит имя выдающегося певца, народного артиста Советского союза Георга Карловича Отса."

У юного музыканта с детства были особые отношения с искусством. Впервые он поднялся на сцену еще в школьные годы. Учитель ради знакомства с детьми попросил всех что-нибудь спеть. Георг изобразил арию Каварадосси на итальянском языке. Он выучил ее дома, слушая отца и подражая ему. Так Отс начал выступать. Но для широкой публики он стал популярен, после того как сыграл главную роль в фильме Юлия Хмельницкого "Мистер Икс", снятом на киностудии "Ленфильм" на основе оперетты Кальмана "Принцесса цирка".

Александр Поздняков - Историк кино:

"90 процентов успеха этого фильма – это личность Георга Отса, этого настоящего аристократа духа, этого прекрасного певца, баритон которого был проникнут обертонами такими доверительными, такими проникающими в душу..."

Фильм полностью был снят в Ленинграде. Съемки проходили в цирке на Фонтанке, на Крестовском острове, в павильонах "Ленфильма" и даже на городских задворках. Вот на этой фотографии запечатлено, как снимают крупные планы главных героев во внутреннем дворике киностудии. Часть предметов реквизита этой знаменитой картины и сегодня можно увидеть: они хранятся в музейном пространстве "Ленфильма".

Елизавета Пахомова – Начальник ЦПС киностудии "Ленфильм":

Я стою на фоне дивана, он был другого цвета, была другая совершенно обивка, внешне он никак не изменился, кроме этой обивки. Вот это одно из платьев, которое было сшито для большого приема в Цирке, одна из накидок, которая была сшита, вы видите она была не очень длинная, потому что вариантов было много..."

Знаменитую арию Мистера Икс, исполненную Георгом Отсом, тогда напевала вся страна. Его манера исполнения и сегодня считается очень редкой. Ведь он одинаково блестяще пел как оперные партии, так и эстрадные песни и оперетту. Вокальный стиль Отса сегодня пытаются повторить многие. Ежегодно сотни молодых музыкантов со всего мира участвуют в международном фестивале-конкурсе имени Георга Отса, проходящем в Петербурге. Вячеслав Резниченко из Эстонии - лауреат первого конкурса. Он приехал в Петербург, чтобы отметить юбилей легендарного певца.

Вячеслав Резниченко – Лауреат международных и всероссийских конкурсов вокалистов:

"Я помню себя с младенчества, и я помню, что еще на пластинках я слушал арию Мистера Икс как раз в исполнении Георга Карловича..."

Среди участников юбилейного вечера заслуженный артист России, пианист-вируоз Александр Каган. Он был лично знаком с Георгом Отсом. За год до смерти великого маэстро они познакомились в Таллинне на творческой встрече, и уже после, отдыхая на даче, устроили для друзей небольшой концерт – Георг пел, Александр играл. Вот и сегодня он аккомпанирует уже исполнителям нового века, поющим репертуар Отса.

Александр Каган – Заслуженный артист России:

"Этот концерт настолько нас всех объединил, сегодня так получается, что артистов на сцене будет больше, чем в зале слушателей..."

Взлет Георга Отса был стремительным, слава безгранична, и в памяти публики навсегда останутся его песни, неповторимый голос и обаяние.

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.