12:12 06 сентября, среда
RSS В избранное
06 сентября, среда, 11:32

Лошади Пржевальского - исчезнувший вид копытных возвращается в дикую среду

Версия для печати

Лошадей Пржевальского в мире около двух тысяч. В дикой природе они вымерли. Первые в России в Оренбургской области начался масштабный проект по возвращению их в дикую среду. Нам невероятно повезло встретить табун в глухой степи и подойти к ним максимально близко.

Ай-я-яй. Кричит табуну лошадей Татьяна Жарких, руководитель центра реинтродукции, чтобы привлечь их внимание. Однако овес для них предпочтительнее людей. Почти исчезнувший с нашей планеты вид – лошади Пржевальского являются главной изюминкой Оренбургского заповедника. Программу их реинтродукции начали еще два года назад. Когда-то давно дикая лошадь обитала на всей территории Евразии. Но действия человека привели к тому, что в 50-х годах прошлого века лошадей Пржевальского осталось менее 20 особей. Стало ясно, что ситуацию надо срочно исправлять. 

Татьяна Жарких, руководитель центра реинтродукции лошади Пржевальского Оренбургского заповедника: "Раньше, когда на них велась охота, одна из причин вымирания в дикой природе, тогда они были очень осторожны.  И не подпускали даже на несколько километров. А поскольку они были сохранены в зоопарках и полурезерватах, а теперь их сохраняют и в заповедниках, им опасность вымирания не грозит. И они теперь людям доверяют". 

Первые шесть лошадей приехали из Франции. По замыслу, они и их потомки должны заселить заповедную степь, восстановив тем самым исчезнувшие табуны диких лошадей, которые двести лет назад свободно бродили по бескрайним просторам Оренбуржья. Позже привезли лошадок из Венгрии. Это первый в России и двенадцатый в мире проект возвращения лошадей Пржевальского в места их естественного обитания.

Татьяна Жарких, руководитель центра реинтродукции лошади Пржевальского Оренбургского заповедника: "Мы находимся на участке «Пред уральская степь». Это самый крупный степной заповедный участок в России. И создан специально для того, чтобы здесь восстановить в природе исчезнувший дикий вид копытных – лошадь Пржевальского. Площадь этого участка шестнадцать с половиной тысяч гектаров". 

В степи теперь живут не только лошади Пржевальского. По соседству с заповедником расположился степной стационар Института степи Российской академии наук. Верблюды, кианги, яки даже размножаются.  Цель этого проекта - создать коллекцию животных, которые населяли степи Евразии еще в древности.

Сергей Левыкин, заведующий лабораторией агроэкологии и землеустройства Института степи РАН.: "Было очевидно, что степи Евразии вымирающий ландшафт. И чтобы его восстановить, сохранить а главное, чтобы возродить интерес людей к этому ландшафту были придуманы ряд проектов по возвращению копытных в степь. Там где это возможно". 
 
Оренбургская область уникальна тем, что лежит одновременно на границе частей света – Европы и Азии, а также на границе нескольких природных зон – гор и равнин, степей и лесов. Все эти сочетания и рождают на просторах области множество красивых и редких мест.
 
Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Дарья Варновская. Владимир Пивнев. Первый канал Петербург. 
 

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Хутора и фермы. Где современные дети могут
Вчера, 11:36

Хутора и фермы. Где современные дети могут

"Соляной" город
26 июля, 14:36

"Соляной" город

Альтернативная энергетика: будущее за солнечными
25 июля, 11:53

Альтернативная энергетика: будущее за солнечными

Тема недели

Популярное
1 сентября, 12:01
Обзор культурных событий Петербурга

Обзор культурных событий Петербурга

На этом самом стуле сидела Комиссар - главная героиня знаменитого спектакля «Оптимистическая трагедия» Георгия Товстоногова. Вот ее наган, письменные принадлежности и телефон. Выставку подлинного рекв

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72