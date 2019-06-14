Лионский зал Екатерининского дворца обрел прежнее великолепие

13 июня, четверг, 17:17

Золотистый шёлк, лазуритовые мозаики и аутентичный декор: в Царском селе завершили реконструкцию Лионского зала Екатерининского дворца. История воссоздания роскошного интерьера – в репортаже на Первом канале.

Два самых больших счастья для музея – это возвращать утерянные предметы и открывать восстановленные залы, но Лионский зал Екатерининского дворца – это особенный шедевр. По своей художественной ценности он сопоставим с Янтарной комнатой, и так было даже в 18 и 19 веках.

Свое название зал, созданный архитектором Чарльзом Камероном, получил, благодаря отделке стен шёлком, изготовленным в Лионе. В годы Великой Отечественной войны убранство было уничтожено – эвакуировать удалось лишь несколько предметов мебельного ансамбля, документы и образцы шёлка. Уже в наше время по архивным записям нашли Лионскую мануфактуру, что изготовила в 19 веке ткань.

Для восстановления оригинального убранства потребовалось 320 метров ткани "золотой бутон". Средства на производство шелка выделил французский корпоративный фонд компании, тесно сотрудничающей с другим меценатом проекта – российской энергетической корпорацией.

Особую изысканность и роскошь интерьеру Лионского зала придаёт сочетание золота и синего лазурита - мозаичные панели, порталы и множество других интерьерных деталей, на которые было израсходовано 300 килограммов камня. С лазуритом в Лионском зале работала та же мастерская, что восстанавливала Янтарную комнату, Агатовые комнаты и церковь Воскресения Христова Екатерининского дворца.

Первый проект реставрации Лионского зала подготовил ещё в 1983 году тогдашний главный архитектор музея Александр Кедринский, в 2005 проделали подготовительные работы, а последний этап начался в 2018. И вот, спустя 74 года после завершения Великой Отечественной войны, возвращена в экспозицию вся парадная анфилада дворца, включая особую гордость музея-заповедника - церковь Воскресения Христова – её открыли после реставрации в апреле этого года.

Церковь открыта для экскурсий уже месяц, а в начале июня и Лионский зал Екатерининского дворца принял первых посетителей.

Михаил Шаль, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская - Первый канал, Санкт-Петербург