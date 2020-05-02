11:54 02 мая, суббота
RSS В избранное
02 мая, суббота, 09:56

Лев Лурье - юбилей в онлайн-формате

Версия для печати

Не занудные лекции, увлекательные, экскурсии- нескучное просвещение –такую подачу знаний может себе позволить только ученый, действительно глубоко владеющий материалом. Такой, как Лев Лурье. Журналист и историк, обладатель четырех высших журналистских наград «Золотое перо». В этом году, в апреле Лев Яковлевич отметил 70-ти летний юбилей. В связи с чем влюбленные в него петербуржцы создали сайт, на котором каждый желающий может поздравить историка с Днем Рождения. К поздравлениям присоединилась и съемочная

Любители истории на самоизоляции тоже получили подарок. На сайте "Юбилейный цикл Лурье" выложены работы Льва Яковлевича, начиная с 1996 года: лекции, документальные фильмы, выпуски основанного им журнала "Квартальный надзиратель". А еще в онлайн перешел Дом Культуры Льва Лурье. Просветительский проект лекций и экскурсий от самых остроумных рассказчиков. Проект, родившийся в кризис, тоже юбиляр -  в мае ему исполяется 10 лет.

Кризис - это время пересмотра. Подробнее - в нашем материале. 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
27 апреля, 10:12
Dance Open: эксклюзивные спецпроекты в балетном онлайн-марафоне

Dance Open: эксклюзивные спецпроекты ...

Самоизолируемся вместе с балетным онлайн-марафоном!
30 апреля, 12:34
Режим самоизоляции продлевается до 12 мая. Доехать до дачи можно, но праздновать лучше осторожно. О подвигах своих дедов можно рассказать онлайн в проекте "Лента Памяти"

Режим самоизоляции продлевается до 12 мая....

Обзор важных городских тем недели

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72