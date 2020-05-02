Лев Лурье - юбилей в онлайн-формате

02 мая, суббота, 09:56

Не занудные лекции, увлекательные, экскурсии- нескучное просвещение –такую подачу знаний может себе позволить только ученый, действительно глубоко владеющий материалом. Такой, как Лев Лурье. Журналист и историк, обладатель четырех высших журналистских наград «Золотое перо». В этом году, в апреле Лев Яковлевич отметил 70-ти летний юбилей. В связи с чем влюбленные в него петербуржцы создали сайт, на котором каждый желающий может поздравить историка с Днем Рождения. К поздравлениям присоединилась и съемочная

Любители истории на самоизоляции тоже получили подарок. На сайте "Юбилейный цикл Лурье" выложены работы Льва Яковлевича, начиная с 1996 года: лекции, документальные фильмы, выпуски основанного им журнала "Квартальный надзиратель". А еще в онлайн перешел Дом Культуры Льва Лурье. Просветительский проект лекций и экскурсий от самых остроумных рассказчиков. Проект, родившийся в кризис, тоже юбиляр - в мае ему исполяется 10 лет.

Кризис - это время пересмотра. Подробнее - в нашем материале.