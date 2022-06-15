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14 июня, вторник, 14:20

Лето в городе. Как школьнику провести его с пользой

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Лето – самое долгожданное время для каждого ребёнка. Очень здорово, что сегодня большинство школьников понимают: это не просто свободное время, а еще и миллион возможностей попробовать и узнать что-то новое для себя.

Кванториум гимназии № 642 "Земля и Вселенная", Академия талантов, Городской Дворец творчества юных и многие другие петербургские площадки подготовили для детей летние интенсивы.
Вместе со школьниками училась и наша съемочная группа.
Евгений Борисов, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев, Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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