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24 июня, понедельник, 15:56

Лето в Деревне художников

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Этот сад гранитных скульптур в Коломягах – лишь одно из уникальных мест, созданных скульпторами и живописцами в Шувалово, Озерках и Коломягах. Деревня художников возникла в 80-е и сейчас в мастерских здесь работают 50 художников.

Парк гранитных скульптур в Деревне художников перед мастерской супругов Марины Спивак и Александра Позина образовался не только как воплощение мечты любого скульптора, но и как способ, во времена тотальной застройки, сохранить землю, которую похищали в прямом смысле слова - при помощи экскаватора. Валенок и мандалина – в шутку называет эту работу Александр. Здесь есть аллея с его скульптурами, работами жены – Марины, которая ваяет из камня с 14 лет. Других вариантов просто не было, шутит Марина, живя рядом с отцом, известным скульптором Львом Сморгоном.

Дом с рыбой, не только в дни открытых дверей, но и в обычные дни частенько навещают соседи из близлежащих домов, которые подружились с художниками и обаятельным сэром Тобиасом. А любимые питомцы художницы и скульптора Гели Писаревой - птицы.

Геле 86 лет и она не только продолжает писать своих удивительных прачек, ангелов и райские Шуваловские сады, но и резать по дереву! В этом году у нее уже прошло три выставки в Новгороде, Старой Ладоге и Архангельске – эти новые работы на днях отправятся в Псков.                                                                                                                                                                                 

Любимые герои Гели Писаревой – домики, любую деревяшку – от дверцы шкафа, до доски странной формы – она умеет превратить в самобытное пространство, наполненное теплом и любовью.  А вот мастерская Татьяны Николаенко в первый месяц июня всегда наполнена детьми. Одного дня открытых дверей – им недостаточно. И мастер-классы продолжаются до конца месяца. На этот раз тема занятия – увековечить любого персонажа.

Этот Электрический пес, как из песни Гребенщикова, замещает деревенскую сторожевую собаку в доме Бориса Казакова и Марины Алексеевой.  Дом 1917-го года начинен высокотехнологичными произведениями искусства его хозяев, которые с 95-го присматривают за коломяжким старожилом и творят в нем. Саунд-арт объекты – боксы, совместная работа  Марины Алексеевой и композитора Владимира Раннева, недавно вернулись с Венецианской биеннале.   

Конфликт врачей и избушек – в новой авторской анимации Бориса Казакова, это о конфликте системы и индивидуальности, уточняет художник.  Мастерские – избушки в творческой деревне – настоящий оазис индивидуальностей, который должен оставаться в окрестностях Петербурга, как залог того, что настоящее, некоммерческое искусство в культурной столице продолжает жить и развиваться.  

Анастасия Тамило. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 

 

 
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