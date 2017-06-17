Лето под парусами

16 июня, пятница, 12:31

Вот с таких яхт ребята, мечтающие стать спортсменами, начинают свою карьеру. Сегодня только в Петербурге желающих несколько сотен. Все лето они проводят в Северной столице, тренируясь в любую погоду!

Для пятилетней Маши управлять настоящим кораблем так же просто, как играть в куклы. Она - судоводитель со стажем. За плечами этого юного капитана десятки пройденных морских миль. В академии парусного спорта девочка занимается уже год, поэтому с легкостью перечисляет все континенты и стороны света. А так же без запинки декларирует основные правила управления яхтой.

Маша Иванова, курсант академии парусного спорта:

"Главное, чтобы гик не ударил по лбу и по затылку, чтобы сразу не врезаться в других"

Петербургская группа раннего развития в парусном спорте явление уникальное и пока единственное в России. Причем, занятия для юных капитанов полностью бесплатные. Правда, берут сюда не всех. А только тех, кто пройдет три испытания: психологический тест, силовые упражнения и, самое главное, проверку на боязнь воды. Ведь после того, как малыши научатся управлять яхтой в искусственном водоеме, их ждет большое плавание. Сегодня наставники академии парусного спорта делают все, чтобы заветные мечты этих "мореманов" обязательно воплотились.

Евгения Сиобко, тренер Академии парусного спорта:

"Сейчас это одна из самых больших парусных школ в России, мы стремимся к олимпийским медалям. Самый распространённый класс у нас - "Оптимист" - это дети от 6 до 15 лет занимаются на нем. Конечно, когда они вырастут из этого класса, они пойдут уже в следующие классы, в том числе и в олимпийские. И да, уверен, уже на следующих Олимпийских играх будет больше медалей в парусном спорте у России".

Семнадцатилетняя Женя в профессиональный спорт пришла довольно поздно – три года назад. Обычно те, кто начинает ходить под парусом в этом возрасте, делают это уже ради увлечения. Но только не эта девчонка. Разбивая привычные стереотипы, Женя легко освоила класс «Оптимист» и очень быстро догнала своих сверстников. Сегодня она осваивает лодку олимпийского класса и мечтает о больших победах.

Евгения Петрущик,курсант академии парусного спорта:

"Если ты очень хорошо гоняешься, то ты можешь пересесть на тот же самый лазер, на 420, на 470 , и ты постепенно можешь стать олимпийским чемпионом. Это моя самая главная мечта".

Об олимпийском пьедестале мечтает и Паша Михалев. Он занимается виндсерфингом уже семь лет. На доску его поставил папа, который сам когда-то с успехом укрощал волны, и сегодня не пропускает ни одну тренировку сына. Кстати, Паша – третий ребёнок в семье, который пошёл по стопам отца. Двое старших сыновей тоже занимаются этим видом спорта, правда, больше для души. Младший же следит за всеми большими гонками, и норовит участвовать в каждой из них. Такую возможность сегодня молодому спортсмену дает академия парусного спорта, которая с успехом работает в Петербурге уже три года.

Павел Михалев, курсант академии парусного спорта:

"Когда появилась Академия, стало значительней легче, больше возможностей стало. На Чемпионате России я был первый...".

Осуществить свои мечты сегодня стало возможным не только тем, кто грезит о большом спорте, но и просто любителям. В Академии парусного спорта работает морская школа для подростков. Сюда берут тех, кто хочет научиться вязать морские узлы, грести веслами на капитанской гичке, ставить паруса на лодке. В отличие от олимпийских классов, здесь важен командный дух и ощущение плеча товарища. Четырнадцатилетний Глеб занимается здесь почти год, и за это время он не только освоил азы морского дела, но и научился основам кораблестроения.

Глеб Хомич, курсант морской школы академии парусного спорта:

"Мы ходим на гичках, мы занимаемся такелажным делом, то есть, вяжем узлы, мы изготавливаем гички. Мне очень нравится находиться не на земле, а в воде! Так приятно, когда ты можешь управлять чем-то большим".

На базе Академии проходят практику и будущие морские офицеры. Курсанты Нахимовского училища осваивают здесь такелажное дело и ставят паруса на исторической деревянной яхте. А уже завтра им предстоит первый учебный выход в море.

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Екатерина Горбачева. Александр Высоких. Первый канал - Санкт-Петербург.