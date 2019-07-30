Летняя школа для иностранных студентов - как в Петербурге передают образовательный опыт

30 июля, вторник, 13:30

Считается, что по окончании летней сессии студенческая жизнь в университетах замирает. Наступают законные каникулы и найти в вузе можно только абитуриентов. Однако в петербургском Политехническом университете вот уже восемь лет в летние месяцы на смену российским студентам приезжают студенты иностранные.