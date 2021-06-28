Летние каникулы в городе

28 июня, понедельник, 14:27

Лето — время детского отдыха, но увлеченным людям бездельничать — не досуг. Самые любознательные проводят время в детских тематических лагерях, где можно погрузиться в самые интересные области — от творчества до науки. Кстати, познакомьтесь, игуана Васисуалий.

Васисуалий, как и Гигантский гурами по прозвищу Бублик — звезды зоопарка эколого-биологического центра на Крестовском. Растительноядный Бублик, любитель помидорок черри, очень тосковал во время локдауна. В этом году ни он, ни прочая местная фауна не скучают. Лето — лучшее время для наблюдений за природой. Воспитанники центра наслаждаются учебными практиками и поездками в исследовательские экспедиции. А для тех, кто только ищет своё место в науке, в центре проходит Неделя открытий.

Марина Якунина, методист, педагог дополнительного образования Эколого-биологического центра "Крестовский остров": "Всю неделю — 5 дней в неделю они приходят в наш центр и каждый день посвящен какой-то области биологии. Каждый день бы посвящен какой-то бионауке — был День ботаника, День гидробиолога, День зоолога, День ветеринара, а также День настоящего исследователя".

11-летний Гавриил Волков твердо решил стать ветеринаром и во время Недели открытий больше всего ждал дня зоолога. С восторогом знакомился с серым Жако, самым интеллектуальным попугаем, коричневым желтопузиком — ящерицей, похожей на змею и дивными земноводными.

Гавриил Волков, участник Недели открытий на Крестовском:

"Меня покорила жаба Ага. Одним фактом про нее — эти жабы, несмотря на то, что для человека не такие уж большие, но на самом деле грузные и тяжелые, если она будет сидеть у тебя на груди — это как гигантский булыжник".

Любители творчества тоже не скучают этим летом в Петербурге. У Вити 13 медалей за победы на конкурсах бальных танцев и его африканский танец, поставленный в лагере "Культурные программы. Империя искусств" стал хитом концерта, которым завершается каждая недельная смена. На сцену выходит каждый, вдохновившись неделей погружения в искусство с 9 утра до 6-ти вечера с сытным ресторанным питанием.

Екатерина Забайрачная, куратор проекта городского лагеря "Культурные программы. Империя искусств":

"Помимо того, что мы изучаем композиторов, стили, эпохи,муз инструменты, каждую неделю ребята ходят минимум в 2 музея, 2-3 концерта с профессиональными музыкантами. Ребята приходят, играют на своих инструментах, показывают, рассказывают — обязательно надо потрогать струны".

Витя учится играть на гитаре, а в Музее-квартире Римского-Корсакова, где проходят лагерные смены, с интересом посещал концерты исполнительниц на клавесине и кельтской арфе:

Витя Калинин, 9 лет:

"Я только один раз дернул и мне показалось, что для мне это сложный инструмент, так что я лучше на гитаре. На классической арфе 26 струн. Мне очень страшно бы было играть на такой огромной арфе - она выше даже чем я, размером с мою сестру. Меня расслабило фортепиано, больше всего расслабляет - клавесин".

Пижамная вечеринка — в таком стиле прошла целая смена по программе "Литературное творчество" в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей Академия талантов. Ведущими смены стали настоящие писатели.

Александра Ханукаева, участница программы Академия талантов "Литературное творчество":

"Нашей задачей было написать текст про сон. На смене в течение 2-х недель нам рассказывали, как работает сон в литературе и нам нужно было создать собственный текст, где надо было реализовать эти приемы. Я читала рассказ о том, как сон переходит в реальность, как ему снится море, детство и он просыпается в собственной квартире".

Самые разнообразные программы Академии талантов работают на нескольких площадках: в Каменноостровском дворце, Центре медиаискусств, лагере "Зеркальный". Все они абсолютно бесплатны, но чтобы стать участником, нужно подать заявку и пройти конкурсный отбор.

Иван Гладиборода, руководитель структурного подразделения регионального Центра выявления и поддержки одаренных детей Академия Талантов:

"Профильная программа представляет собой короткую программу – около 9-10 дней погружения вместе с нашими партнерами, которые являются специалистами организаций высшего образования, ведущих школ нашего города. Завершаем смену "Шахматы" — по направлению спорт, с партнерами Шахматной федерацией. Мы так же проводим смену "Дзюдо" с нашими коллегами из клуба "Турбостроитель". Ребят ждут учебно-тренировочные сборы по биологии, музыкальная смена с нашим ключевым партнером "Терем-квартетом".

У ребят, прошедших смены в Академии Талантов, есть шансы попасть в образовательный центр "Сириус" в Сочи для самых одарённых ребят со всей России. А пока — летние лагеря в Петербурге открыты для нескучного отдыха и развития.

Анастасия Тамило, Линда Черкасова, Олег Подъячев, Ангелина Введенская. Первый канал. Санкт-Петербург.