Лесные профессии 21 века

04 декабря, среда, 14:50

Думать о будущем, но действовать в настоящем! Так коротко можно охарактеризовать меняющийся рынок труда и, соответственно, образование. Исчезла потребность в работниках одних профессий, возникла — в других, вырос спрос - на третьих. Рынок труда стал, действительно, рынком. И современное образование даст, несомненно, преимущество при поиске работы.

Петербургский государственный лесотехнический университет сегодня играет ведущую роль во всей российской системе подготовки профессиональных кадров для лесной отрасли. Конечно, его не миновали проблемы, вызванные упадком в профобразовании и в самой лесной отрасли. Но свои позиции сохранить удалось. Четыре года назад этот вуз, отчасти, был на грани закрытия. Он едва набирал необходимые цифры только в двух из семи критериев эффективности учебного заведения. Пришлось не только модернизировать образовательную систему и открывать новые направления подготовки, но и начать менять отношение к лесной отрасли в целом.

Лесотехнический университет является старейшим вузом России, который воспитал не одно поколение ученых лесоводов. Аспирантка Нина Цуварёва участвует в глобальном международном проекте по мониторингу зеленых насаждений. Суть в том, что на ствол вешают небольшой датчик - тритокер, который снимает все показатели состояния здоровья дерева. Сейчас такие датчики установлены в дендрарии университета и в Летнем саду.

И это факт! Например, дерево, из которого можно сделать вот такую гитару, растет больше ста лет. Олег Антонов -доцент кафедры общей экологии, называет себя потомком Страдивари. А все потому, что он с восьмидесятых годов выращивает такие же ели, из которых когда-то делал свои скрипки известный мастер, речь идет о выращивании безсучковых деревьев. Такая древесина сегодня в мире - на вес золота.

В университете есть и другие уникальные научные разработки. Например, симулятор гидроманипулятора. Освоить эту машину, в принципе, не сложно. Но обучение на симуляторе на начальном этапе позволяет сформировать основные навыки управления, которые закрепляются на уровне подсознания. Это учебное оборудование предназначено и для тех, кто только начинает осваивать азы профессии, и для тех, кто хочет повысить уровень своей квалификации. Осваивают гидроманипулятор, кстати, многие студенты в качестве дополнительной профессии.

Качественное образование дает преимущества на рынке труда в том случае, если оно базируется на профессиональных интересах, склонностях и способностях, и подкреплено хотя бы небольшим, но успешным опытом работы.

Игорь Цыжонов, Антон Голубев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.