Лесные пожары. Правила трех "п", которые важно соблюдать каждому туристу

23 июля, пятница, 10:44

В этом с виду туристическом лагере можно обнаружить пожарные рукава, мотопомпы, ранцевые лесные огнетушители. В этом году, в аномально жаркое и сухое лето, работа Общества добровольных лесных пожарных как никогда актуальна. О людях, которые не просто отдыхают на Ладожских островах, но и заботятся о природе - подробнее. Репортаж - Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев - Первый канал-Петербург.

Гектары выгорающих лесов - целое национальное бедствие, но предотвратить пожары под силу каждому туристу!

Правила трех "п" для туристов - пролить, перемешать, проверить. Только тогда ваш костер не станет причиной большой беды.