Кому всеобщая самоизоляция на пользу? Царство птиц в Ленобласти

06 мая, среда, 11:12

Пока большинство людей находится в режиме самоизоляции, в природе в самом разгаре весна. Продолжительное отсутствие человека в лесах и парках уже положительно сказалось на представителях дикой природы

Те, кто постоянно и ежедневно живут рядом с нами, при этом, практически не привлекая к себе внимания – это птицы. Весна для всех северных стран - это время перелетных птиц, а кого больше всех ждут на берегах Невы? Конечно, лебедей. Так уж сложилось, что именно лебеди привлекают больше нашего внимания за счет своей красоты, независимого поведения и очень "человеческих" отношений. Это моногамные птицы, которые создают пару на всю жизнь. В Петербурге и его окрестностях можно встретить 3 вида лебедей.

Из-за аномальной теплой зимы и ранней весны, в этом году многие птицы прилетели на 2-3 недели раньше. Даже оседлые лесные птицы Ленинградской области: глухари и тетерева начали токовать уже в марте. Хватает в этом году и экзотики. Орнитологи и любители птиц уже заметили вблизи Петербурга – бургомистра, большую полярную чайку, которая обычно не залетает в наши края. А в Гатчинском районе успели сфотографировать розового пеликана

Как говорят специалисты, скорее всего пеликан остался в нашем регионе на все лето, только перелетел на Финский залив, где существенно больше рыбы. Однако, видеть необычных для нашего края птиц, совершенно нормально

Между тем самоизоляция человека начинает все больше сказываться на окружающей среде. Отсутствие людей для всего животного мира стало настоящей отдушиной. Птицы без опаски кормятся на озерах и полях, даже лягушки мечут икру в непосредственной близи от берега. Кстати, вот эти симпатичные птички – большие поганки, это их совершенно официальное наименование. Называют их так за неприятный запах, которое имеет их мясо, так что для охоты они не годны. А это их брачные танцы, которые также можно увидеть вблизи от берега.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Екатерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.