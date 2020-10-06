Ленинградской школе реставраторов 75 лет. Как сегодня сохраняют памятники старины?

05 октября, понедельник, 11:14

В этом году Ленинградской школе реставраторов исполняется 75 лет. Тогда было подписано постановление о создании архитектурно-реставрационных мастерских. Основным принципом их работы стала научная реставрация. Так остается и по сей день. О тех кто сохраняет уникальное наследие Петербурга в нашем репортаже.

Штукатурка вещь не вечная, тем более, если последний раз косметический ремонт был больше полувека назад, а мраморная лестница и метлахская плитка и вовсе положены застройщиком. С тех пор они ни разу не реставрировались. Александр Самусенко умеет повернуть время вспять и старое, разрушенное превратить в красивое и цельное. Мастер может не только отреставрировать и воссоздать утраченные элементы декоративной штукатурки, но и полностью обновить и вернуть исторический вид целому кирпичному зданию.

Александр Самусенко и еще двадцать пять реставраторов получили ежегодную правительственную премию. Петербург стал первым городом в России, который учредил награду для лучших специалистов в этой отрасли. Ее получают люди, которые посвятили свою жизнь сохранению уникального исторического и культурного наследия Северной столицы.

Среди награжденных и Алексей Распопов. Он руководит реставрацией Александровского дворца в Царском селе. Уже пять лет последний дом семьи последнего российского императора закрыт для посетителей. Все эти годы реставраторы практически заново воссоздают интерьеры дворца по старым сохранившимся фотографиям и небольшим фрагментам уцелевших элементов декора и отделки. Ровно половина из восьми уже воссозданных залов относятся к личным покоям Александры Федоровны. Остальные – рабочий кабинет Николая Второго, приемная и его знаменитая Мавританская уборная. Именно здесь была самая кропотливая работа реставраторов. Шансов восстановить ее в исторической достоверности практически не было. После войны всю плитку со стен сбили и россыпью керамических осколков засыпали бассейн.

Сейчас реставраторы трудятся над другими залами Александровского Дворца. В том числе будет воссоздан и этот зал с горкой. Название не случайно: Николай Первый устроил в нем деревянную катальную горку, с которой катались на подстилках. Правда, современным посетителям, конечно, этого не разрешат.

Самый главный секрет реставратора - минимальное вмешательство в памятник, говорит Александр Козловский, реставратор по металлу. Спасение каждого предмета, который оказывается в руках Александра, проходит в несколько этапов. Составляется специальная программа реставрационных работ. На каждом этапе с предмета снимают слои коррозии. Утраченные элементы воссоздают кузнецы. А лишь потом Александр все собирает воедино. Несколько месяцев кропотливой работы - и эта восстановленная решетка Храма иконы Божий матери уже скоро будет радовать глаз горожан.

Реставраторы – это не те профессионалы, с которыми можно встретиться в уютном офисе. В музеях или просто гуляя по городу, мы постоянно видим результаты их, подчас, ювелирной работы. Каждый день они сохраняют для нас память о прошлом.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.