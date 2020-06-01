Ленинградская область предлагает работу для людей оставшихся без дохода

01 июня, понедельник, 12:12

Все дороги ведут на работу. Губернатор Александр Дрозденко предлагает жителям Ленинградской области, временно оставшимся без работы, или вовсе потерявшим ее, присоединиться к общественным работам. Первый набор уже прошел в сфере дорожного хозяйства.

Еще недавно Владислав работал сантехником в частной фирме. Но во время пандемии такие специалисты оказались не востребованы. Не смотря на то, что заработная плата здесь в два раза меньше, чем на прежнем месте, молодой человек рад возможности подзаработать. Трудоустроиться он пытается в течение последних двух месяцев, и везде отказ. Общественные работы не требуют специальной квалификации, но зато дают возможность получить чуть больше 24 тысяч рублей в месяц.

Создавать рабочие места для тех, кого пандемия оставила без средств к существованию - личная инициатива губернатора Ленинградской области. Средства на заработную плату, а так же налоговые и страховые отчисления полностью предоставляются из областного бюджета. Таким образом, работодатели фактически получают бесплатную рабочую силу, а соискатели возможность трудоустроиться. Причем, на субсидию от правительства могут рассчитывать не только безработные граждане, но и временно неработающие сотрудники предприятий, деятельность которых приостановлена.

Впервые общественные работы для безработных ввел президент Рузвельт еще во времена великой американской депрессии. В Ленинградской области кроме дорожной сферы в ближайшее время начнут набирать общественных работников в заповедники и природоохранные зоны. Пилотным проектом стал памятник природы "Колтушские высоты" . Здесь предстоит привести в порядок не только туристические тропы, но и позаботиться о зверях и птицах.

Подать заявление на общественные работы можно дистанционно. Биржи труда сегодня работают за закрытыми дверями. И выдают направление на работу лично только при необходимости. Артем до пандемии работал официантом в ресторане. А сейчас готов убирать на любую работу.

В Ленинградской области на сегодняшний день семнадцать с половиной тысяч безработных. Только за последние два месяца было зарегистрировано 30 тысяч обращений. Для сравнения за весь прошлый год в биржи труда обратились 28 тысяч граждан. То есть прирост составляет почти 80 процентов. Ситуация довольно сложная. Поэтому из желающих на общественные работы уже образовалась очередь.

Чтобы воспользоваться предложением, жителям 47-го региона необходимо зарегистрироваться на бирже труда. Профильный комитет правительства Ленинградской области готов предоставить около двух тысяч общественных рабочих мест.

Ирина Товкалева, Игорь Цыжонов, Олег Подъячев, Антон Голубев, Линда Черкасова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.