Работа губернатора. Как успеть все за один день? О буднях и главных задачах Александра Дрозденко

02 ноября, понедельник, 09:08

О том, что в действительности представляет собой работа губернатором сегодня знают единицы. При всей публичности этой должности – открытой информации совсем немного. Так, что можно считать настоящим везением возможность получить ее, так сказать, из первых рук. Съемочная группа Первого канала провела один рабочий день с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Раннее утро. Александр Дрозденко проводит традиционную рабочую поездку по Ленинградской области. Сегодня это Тосненский район. Три новых завода, один дата-центр, новые объекты спорта и благоустройства – все это за один день должен осмотреть губернатор. Рабочее совещание проводит прямо в машине. Александр Юрьевич один из первых губернаторов, кто пересел с представительских машин на авто среднего класса. Его примеру последовали и многие замы. Это позволило не только сократить управленческую цепочку – многие распоряжения раздаются сразу можно сказать по пути, но и существенно сэкономить областной бюджет.

Экономить деньги Александр Дрозденко научился еще со студенческой скамьи. Получив профессию экономиста в Ленинградском сельскохозяйственном институте, он пошел работать в сферу ЖКХ. Где, кстати, кроме сведения баланса, научился и другим полезным житейским навыкам.

Александр Дрозденко привык выжимать из рабочего времени максимум. Поэтому, чтобы все успевать он всегда придерживается жесткого тайминга и четкого расписания. И даже свои увлечения вписывает в график. Так обычная "покатушка" может с лёгкостью превратится в мотообъезд по дорогам Ленинградской области.

Еще одна страсть губернатора Ленинградской области – командные виды спорта. По вторникам вместе со своими заместителями и главами муниципальных районов он играет волейбол. И считает, что эти занятия помогают ему не только держать себя в форме, но и снимают накопленный стресс. Ведь, по-настоящему, отдохнуть Александру Дрозденко удается довольно редко. А уж, если такая возможность появилась, то старается проводить свободное время с семьей или на рыбалке.

Александр Дрозденко - активный приверженец ЗОЖ. Поэтому в конце своего обезда по Тосненскому району он отправляется на центральную площадь, где только что завершились работы по благоустройству. Сложно представить, что еще несколько месяцев назад, на месте этого спортивного парка был пустырь. Сегодня здесь летают на самокатах, велосипедах и скейтах. В проект вложили около ста миллионов рублей по программе Комфортная среда.

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Линда Черкасова. Владимир Пивнев. Первый канал.Санкт-Петербург.