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07 июня, вторник, 13:01

Легендарный корабль "Полтава" можно будет увидеть в акватории Невы на фестивале "Окно в Европу"

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"Полтава" - первый русский линейный корабль. Можно сказать, что Балтийский флот начался со спуска на воду этого корабля в 1712-ом году. В 2018-ом история повторяется и Полтава готова вновь ходить по акватории Невы, правда работы на воссозданной до мельчайших нюансов копии фрегата продолжаются до сих пор.К

 О том, с какими трудностями сталкивались строители и, что ждет в дальнейшем легендарный фрегат, в нашем репортаже.

Абас Али-заде, Александр Дружинин, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.

 
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