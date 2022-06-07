Легендарный корабль "Полтава" можно будет увидеть в акватории Невы на фестивале "Окно в Европу"

07 июня, вторник, 13:01

"Полтава" - первый русский линейный корабль. Можно сказать, что Балтийский флот начался со спуска на воду этого корабля в 1712-ом году. В 2018-ом история повторяется и Полтава готова вновь ходить по акватории Невы, правда работы на воссозданной до мельчайших нюансов копии фрегата продолжаются до сих пор.К

О том, с какими трудностями сталкивались строители и, что ждет в дальнейшем легендарный фрегат, в нашем репортаже.

Абас Али-заде, Александр Дружинин, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.