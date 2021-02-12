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12 февраля, пятница, 09:35

Творческие будни олимпийской чемпионки Елены Бережной

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Это место, где два почти полярных по своей специфике искусства объединились в рамках одного совершенно уникального формата, призванного подарить зрителям значительно больше, чем просто спектакль. Речь идет об единственном в России Государственном ледовом театре под руководством Елены Бережной. Судьба и мужество российской фигуристки и Олимпийской чемпионки могут послужить примером и вдохновением любому отчаявшемуся человеку.

Елена Бережная — знаменитая фигуристка и  заслуженный  мастер спорта России,  завоевавшая  титул   Олимпийской чемпионки. С виду хрупкая и ранимая, она обладает железным характером, как и полагается настоящим спортсменам. Впервые она встала на лед в три года. В тринадцать лет переехала в Москву. С 1993 года Елена Бережная выступала в паре с Олегом Шляховым за Латвию. Там в девяносто шестом на тренировке партнер коньком попал ей по голове. После двух нейрохирургических операций Елене заново пришлось учиться ходить и говорить. А снова встать на коньки ей помог Антон Сихарулидзе. С ним она и выиграла Олимпиаду в Солт Лейк Сити. 

Их "Чаплин" сильно отличался от традиционных постановок спортивных пар. Получился мини-спектакль на льду. При этом с технической сложностью все тоже было в полном порядке — исполнять сразу три тройных выброса в то время решались немногие. После триумфа  на  Олимпиаде  Елена решила завершить  спортивную карьеру.  Но на лед выходить не перестала.  Участвует в спектаклях  и тренирует юных фигуристов. 


С 2012 года Елена – художественный руководитель единственного в стране - Государственного Санкт-Петербургского Ледового театра. Сразу же сменился репертуар, а в постановках задействованы  звезды российского фигурного катания. Уже несколько лет подряд  театр проводит так называемые Губернаторские елки. Это ежегодный некоммерческий проект и  подарок юным петербуржцам от Правительства города. Но в этом году из-за пандемии формат  был кардинально изменен. Вместо ледового шоу юные зрители, каждый у себя дома, посмотрел ледовое кино. 

Подробнее - в нашем репортаже.

Игорь Цыжонов, Антон Голубев, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев, Первый канал - Петербург.


 

 
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