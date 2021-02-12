Творческие будни олимпийской чемпионки Елены Бережной

12 февраля, пятница, 09:35

Это место, где два почти полярных по своей специфике искусства объединились в рамках одного совершенно уникального формата, призванного подарить зрителям значительно больше, чем просто спектакль. Речь идет об единственном в России Государственном ледовом театре под руководством Елены Бережной. Судьба и мужество российской фигуристки и Олимпийской чемпионки могут послужить примером и вдохновением любому отчаявшемуся человеку.

Елена Бережная — знаменитая фигуристка и заслуженный мастер спорта России, завоевавшая титул Олимпийской чемпионки. С виду хрупкая и ранимая, она обладает железным характером, как и полагается настоящим спортсменам. Впервые она встала на лед в три года. В тринадцать лет переехала в Москву. С 1993 года Елена Бережная выступала в паре с Олегом Шляховым за Латвию. Там в девяносто шестом на тренировке партнер коньком попал ей по голове. После двух нейрохирургических операций Елене заново пришлось учиться ходить и говорить. А снова встать на коньки ей помог Антон Сихарулидзе. С ним она и выиграла Олимпиаду в Солт Лейк Сити.

Их "Чаплин" сильно отличался от традиционных постановок спортивных пар. Получился мини-спектакль на льду. При этом с технической сложностью все тоже было в полном порядке — исполнять сразу три тройных выброса в то время решались немногие. После триумфа на Олимпиаде Елена решила завершить спортивную карьеру. Но на лед выходить не перестала. Участвует в спектаклях и тренирует юных фигуристов.



С 2012 года Елена – художественный руководитель единственного в стране - Государственного Санкт-Петербургского Ледового театра. Сразу же сменился репертуар, а в постановках задействованы звезды российского фигурного катания. Уже несколько лет подряд театр проводит так называемые Губернаторские елки. Это ежегодный некоммерческий проект и подарок юным петербуржцам от Правительства города. Но в этом году из-за пандемии формат был кардинально изменен. Вместо ледового шоу юные зрители, каждый у себя дома, посмотрел ледовое кино.

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Игорь Цыжонов, Антон Голубев, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев, Первый канал - Петербург.



