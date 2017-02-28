Лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук с визитом в Петербурге

27 февраля, понедельник, 13:02

Турецкий писатель Орхан Памук, одиннадцать лет назад получивший Нобелевскую премию по литературе, прибыл в Петербург, чтобы получить звание почетного доктора СПбГУ. На встрече со студентами он не только прочел лекцию о Достоевском, но и ответил на многочисленные вопросы читателей.

Тех, кто не читал памуковских романов, и даже тех, для кого нобелевская формулировка про «поиски меланхоличной души родного города» какая-то уж витиеватая, автор впечатлит редкостной отвагой. Орхан Памук выдержал в своей стране травлю, заговорил о геноциде армян, но был поддержан компанией западных коллег. Директор Государственного Эрмитажа и по совместительству декан восточного факультета СПбГУ Михаил Пиотровский на встрече назвал Памука величайшим из живущих писателей, впрочем, первым это подчеркнул еще Умберто Эко.

Михаил Пиотровский, Директор Государственного Эрмитажа, Декан восточного факультета СПбГУ:

"Он пишет о Востоке и Западе. У него и Запад потрясающий и Восток глубинный. Находит корни, если очень поискать, в самих основах арабской лингвистики и арабской классической философии."

Для Орхана Памука читать лекции о литературе - дело привычное: он ведет курс в Колумбийском университете. А говорить о русской литературе – еще привычнее. В двадцать лет он прочел роман «Бесы» и был «потрясен, изумлен и напуган». А в целом Достоевский с того времени стал для него кумиром. И, будучи главным редактором серии русской классики, выходившей в стамбульском издательстве, Памук писал предисловия к романам этого автора.

Орхан Памук, писатель:

"Наше прошлое и наши культуры невероятно близки и схожи. И сегодня, говоря о Достоевском, я чувствую, что говорю и о себе. Я постоянно перечитываю его романы. Всякий раз я обнаруживаю в них нечто новое о себе, о жизни и о Турции. Я написал множество заметок о том, что я вычитал."

Орхан Памук признался, что вынашивает сейчас в голове около десятка сюжетов для будущих романов. Для повседневной жизни он выбрал для себя не путь Борхеса, погруженного в книги, и не путь Хемингуэя, погруженного в жизнь. Пытается балансировать. И «с натуры» никогда не пишет. О последней, переведенной на русский язык книге «Рыжеволосая женщина», мы говорили уже с его постоянным переводчиком Аполлинарией Аврутиной, кстати, доцентом СПбГУ.

Игорь Цыжонов. Максим Беляев. Екатерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

