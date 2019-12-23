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23 декабря, понедельник, 13:32

Новый Год к нам мчится! Дед Мороз из Великого Устюга открыл сезон новогодних чудес

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До нового года осталось чуть больше недели. Но волшебство уже началось. В Петербург приехал Главный Дед Мороз страны и дал старт новогодним праздникам. Гостя из Великого Устюга встречал и Первый канал.

В буквальном смысле на старт на Дворцовую площадь вышли сотни Дедов Морозов - помощников главного волшебника страны. Одни будут поздравлять своих детей или соседей, кто-то отправится на детские утренники, а этот дедушка - даже не дедушка, а Кыш Бабай - поздравит татарских малышей. Забег дедов Морозов проходит в четвёртый раз - в нем могут принять участие все желающие. Халат, кушак, шапку и бороду получают на регистрации.

Старт забегу дал сам главный Дед Мороз. Он же зажег главную елку Петербурга. 

Дед Мороз пробыл в Петербурге два дня и отправился дальше, к малышам других городов. И напоследок просил передать всем родителям: чтобы устроить ребёнку праздник, необязательно покупать ему дорогие игрушки - главное интересно и весело провести время вместе. 

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Татьяна Осипова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург

 
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