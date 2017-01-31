Куриный коллекционариум. Петербургские ученые сохраняют генофонд отечественных сельскохозяйственных птиц

31 января, вторник, 15:38

Хохолок, борода и оперенные лапки – вот таких красивых курочек вывели под Петербургом. В прошлом году порода была официально зарегистрирована. Об отечественных научных разработках в области птицеводства - на Первом канале.

Эти красавицы жили в России еще в 17 веке. Их держали в основном из-за красоты – яркое оперение и звонкий голосок нравились многим. Но после революции павловская порода кур была полностью утеряна. Чтобы воссоздать ее, генетикам пришлось работать почти 30 лет.

Анатолий Вахрамеев – Старший научный сотрудник ГНУ ВНИИГРЖ Россельхозакадемии:

"В 80-х годах в нашем институте была поставлена задача воссоздать эту птицу заново путем сложного скрещивания, участвовали шесть пород различных, совершенно не похожих на эту, но тем не менее, где-то к 2013 году было получено основное стадо. И в прошлом году в ноябре 2016 порода была утверждена."

Павловская порода – не единственная гордость Научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных. Этот небольшой курятник – уникальный генетический коллекционарий. Каждая птица, в буквальном смысле слова, на вес золота. Здесь собраны редкие и исчезающие породы кур со всего мира. Попасть сюда постороннему человеку практически невозможно.

Ольга Станишевская - Заведующая отделом генетики и разведения, сохранения генетических ресурсов сельскохозяйственных птиц ГНУ ВНИИГРЖ Россельхозакадемии:

"Сохранение генетического разнообразия – это проблема в мире очень актуальная и очень больная , потому что ежегодно исчезают десятки пород, и этот процесс пока не удается остановить. А в нашей стране, даже на территории СНГ, только наш институт и институт птицеводства в Московской области занимается сохранением вот этих генетических ресурсов сельскохозяйственных птиц. Больше никто."

Кроме работы по сохранению уже существующих пород, петербургские генетики пытаются вывести новые. Так сейчас здесь активно работают над отечественными бройлерами. Дело том, что сегодня весь генетический материал промышленной птицы в Россию привозится из-за рубежа. И если вдруг введут новые санкции, наша страна может остаться полностью без куриного мяса и яйца.

Валерий Терлецкий – Главный научный сотрудник молекулярной генетики ГНУ ВНИИГРЖ Россельхозакадемии:

"Мы пытаемся использовать те ценные гены, которые содержатся в этих редких породах для создания новых линий, которые бы сочетали, с одной стороны, гены, которые определяют высокую продуктивность животных, а с другой стороны, имеют гены, которые определяют резистентность, допустим, к заболеваниям, устойчивость к факторам внешней среды. То есть создать такие отечественные кроссы, которые бы не уступали импортным высокопродуктивным кроссам, но с другой стороны имели бы ценные признаки, таким образом, получить конкурентоспособную птицу."

Над выведением птицы с высокой продуктивностью здесь работают давно. Еще до политики импортозамещения, в 2007 году в институте зарегистрировали Пушкинскую породу кур. Сегодня она - одна из самых популярных в фермерских хозяйствах. Птицеводы любят ее за многие качества: хорошо несется, петухов можно держать на мясо, но главное – это морозоустойчивость. Глеб Вахрамеев держит ее уже несколько лет. Признается, у пушкинской не только вкусное яйцо, но и мясо не уступает по качеству иностранным бройлерам.

Глеб Вахромеев - Фермер:

"Эта порода выведена для наших климатических условий и соответственно птица очень стойкая. Морозы были у нас минус 27, под 30 - у меня молодняк сидит в клетках уличных, ну естественно, там есть маленькое помещение, где они могут обогреться. Сидят совершенно спокойно. Гребешки – это показатели здоровья птицы – все красненькие, хорошенькие, они даже уже начали нести яйцо. Поэтому в наших условиях нужно держать только отечественную птицу."

Фермер Алексеев тоже поклонник русской птицы. Правда, у него в любимцах орловская порода. Кстати, именно она считается гордостью нашего птицеводства. В свое время ее вывел граф Орлов-Чесменский для петушиных боев. Впоследствии орловцы стали первыми отечественными бройлерами. Сегодня эту породу редко встретишь в фермерских хозяйствах, она довольно прихотливая по природе. И только истинные ценители решаются на такой эксперимент.

Николай Алексеев - Фермер:

"Она мне нравится, потому что она спокойная, у меня обычно хорошо несутся, не знаю как у других, поэтому она мне очень нравится по расцветке и так. И гребней, главное, нет, отмораживать нечего."

У отечественного птицеводства огромная история, поэтому шансы создать конкурентоспособную птицу для промышленного производства у нас есть. Правда, научных институтов, которые бы занимались выведением новых пород, в нашей стране осталось только два. Да и те сейчас находятся в очень сложных финансовых условиях. Возможно, ситуация с импортозамещением в сельском хозяйстве поможет науке встать на ноги.

Ирина Товкалева. Максим Беляев. Татьяна Осипова. Андрей Клемешов. Александр Высоких. Первый канал. Петербург.

