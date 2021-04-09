«Один день в космосе». Фестиваль «Виртуозы флейты» и «Северная лира». "LOFT" в Театре на Васильевском. "Кентервильское привидение" на кукольной сцене. Петербург Ильи Овсянникова в Доме журналиста.

09 апреля, пятница, 11:08

Накануне Дня космонавтики в Историческом парке "Россия - моя история" открылась новая интерактивная выставка, зрители могут провести "Один день в космосе". Оказаться в невесомости, добраться до Луны и сделать фото на фоне космических просторов. Об этом и других культурных расскажем

Идея выставки погрузить зрителей в космическую среду и - оставить яркие воспоминания на фото. Тантамарески и интерактивные объекты соседствуют с личными вещами космонавтов и архивными снимками. Выставку приурочили к 60-летию со дня первого полета человека в космос.

Выставка откроется сегодня: в программе визуальное космическое шоу и выступление симфонического оркестра с космическим репертуаром.





Фестивали "Виртуозы флейты" и "Северная лира" в этом году стали одним, объединенным фестивалем. Послушать лучших исполнителей флейтовой и арфовой музыки можно в Концертном зале Мариинского театра. В концертах будут звучать фантазии на оперные темы и джазовые транскрипции, раритетные пьесы – и произведения, написанные специально для фестиваля.

Фестиваль завершится гала-концертом 12 апреля. Среди прочего ожидается премьера торжественной увертюры для семи флейт и четырех арф.





Фестиваль "LOFT" открывается сегодня в Театре на Васильевском. В течение ближайших двух недель здесь сыграют яркие спектакли, отмеченные критиками в течение прошедшего года, как столичных, так и региональных театров.



Владимир Словохотов, художественный руководитель Театра на Васильевском: "Я удивляюсь интуиции зрителей, но первые билеты были раскуплены заранее".

Откроется фестиваль тремя постановками Камы Гинкаса, которые составят оригинальный триптих американской драматургии 20 века. Дополнительная программа будет включать лаборатории, творческие встречи, фотовыставки, мастер-классы.





Мосты – одна из самых узнаваемых примет города на Неве, и главные герои новой выставки в Доме журналиста. Возможность выставиться на этой площадке автор работ, художник Илья Овсянников выиграл в конкурсе "Арт-Старт", став лучшим, по мнению жюри, молодым художником.

"Тема пейзажа, того места где ты находишься, стала для меня бесконечно интересной".



Герои картин не столько конкретные мосты, а пространство. Виды города в солнечные летние дни и пасмурные зимние сумерки представлены в двух залах, с цветными и монохромными работами.





Попасть на экскурсию в старинный замок и встретить там "Кентервильское привидение" предлагает театр "Karlsson Haus". В таинственной обстановке происходят странные вещи, магии добавляет то, что зрители на расстоянии вытянутой руки от сцены

Спектакль для одного актера и десяти кукол участник проекта SOLO, где актеры театра одновременно являются авторами идеи, режиссерами и исполнителями. Премьера в эту субботу.



Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.



