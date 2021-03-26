"(Не)подвижность" в Манеже. Премьеры в БТК и эскизы в Городском театре. Музыкальная премьера в "Санкт-Петербургъ Опера". Олег Газманов и начало юбилейного тура - в БКЗ.

26 марта, пятница, 10:09

Культурная жизнь Петербурга в кратком анонсе.

От Шубина до Матвеева. В Центральном выставочном зале "Манеж" открылась масштабная выставка русской классической скульптуры "(Не)подвижность". И это не просто экспозиция. В основе двухгодичная исследовательская работа искусствоведов и кураторов. На Первом канале традиционный обзор культурных событий Петербурга.

Выставка, где главные герои – скульптуры. Сто пятьдесят произведений от шестидесяти пяти авторов. Такой масштабной ретроспективы еще не было. "(Не)подвижность" представляет скульптуру без привычного соседства с живописью, графикой или архитектурой, но при эмоциональной поддержке музыкальной драматургии и оперного искусства.



Елизавета Павлычева, зав. выставочным отделом ЦВЗ "Манеж": "Мы преодолеваем неподвижность. Мы говорим о движении. Безусловно, скульптура – это претворение мертвого камня в живое произведение искусства. Это еще эксперимент. Такой выставки еще не делал никто. Скульптуру в таком масштабе не представляли никогда в истории".

Выставка русской классической скульптуры "Неподвижность" проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" и продлится до 16 мая.



Философия жизни, приключения, географические открытия, понимание любви и вечная тема отцов и детей. Таковы основные темы спектаклей в постановке молодых режиссеров. Правда, пока это еще эскизы, которые представят зрителям, экспертам и театральным критикам. Городской театр представляет лабораторию семейного театра "Гоу фэмили".



Анастасия Бражник, зав. литературной частью петербургского Городского театра: "Мы захотели заняться детским театром и семейным. Потому что много спектаклей в Петербурге и в России, которые сделаны именно для детей, но не привлекают родителей. Мы захотели сделать так, чтобы спектакли были семейные, чтобы родителям и детям было интересно. Это эскизы спектаклей, и что-то из этого станет частью Городского театра и войдет в репертуар. Это предварительный этап отбора".



Сегодня днем в Лаборатории семейного театра покажут три эскиза режиссеры Алексей Егоров, Максим Соколов и Екатерина Тихонова. Показы в петербургском городском театре.



"Санкт-Петербургъ Опера" объединит музыку композиторов Гаврилина и Шостаковича. В театре премьера – спектакль "Я другой такой страны не знаю, где как…". В основу театральной фантазии худрука Юрия Александрова легли два вокальных цикла – из еврейской народной поэзии Дмитрия Шостаковича и "Русская тетрадь" Валерия Гаврилина. Их музыка не смешивается. Напротив, в спектакли две части не похожих друг на друга.



Юрий Александров, Художественный руководитель театра: "Слияние этих двух великих композиторов и само сопоставление русскости и еврейства в России это очень важная составляющая в нашей жизни. И евреи так же пострадали как и русские. Поэтому трагическая история жизни у Валерия Гаврилина она соседствует с таким горьким юмором еврейского цикла Шостаковича".



Премьера музыкального спектакля в театре "Санкт-Петербургъ Опера" сегодня и завтра вечером.



На Малой сцене Большого театра кукол состоится премьера постановки "Похороните меня за плинтусом" по роману Павла Санаева. Эскиз спектакля был представлен на недавнем фестивале "БТК-generation", и оказался настолько успешным, что его решили доработать и ввести в репертуар театра. Это моноспектакль об одиночестве в семье, о неумении договариваться, по-настоящему видеть и слышать другого.



Максим Морозов, актер: "Спектакль не вышибается из репертуара общего. Так как мы театр кукольный, мы и в этом спектакле тоже используем кукольные приемы: нас бабушка – это матрешка. Мальчик маленький – солдатик. Предметы в общем из той эпохи и того времени о котором написана книга Санаева".



Премьера моноспектакля "Похороните меня за плинтусом" сегодня и в воскресенье на камерной сцене Большого театра кукол.



Олег Газманов отменит понедельники, признается в любви к Петербургу и исполнит новые песни. В этом году народному артисту Олегу Газманову исполняется 70 лет. Свой юбилейный тур он начинает концертом в БКЗ "Октябрьский. И это не случайно - Олег Газманов много раз говорил о том, что Северная Столица занимает особое место в его душе, посвящал городу на Неве стихи и песни. И всего через неделю поклонники смогут лично встретиться с любимым певцом.



Олег Газманов, народный артист России: "Плохо то, что его откладывали его не было, но хорошо, что я за это время успел почти новый альбом написать. И большая часть этого альбома будет на этих концертах. Такой бонус. Это будет предъюбилейный концерт, в этом году мне 70 лет. И чем старше я становлюсь, я становлюсь активнее. И тем более мудрые песни сочиняю. И я с большим удовольствием премьеры этих песен сделаю в Санкт-Петербурге". 01,25



Новое шоу композитора, артиста, исполнителя и поэта - Олега Газманова - "Здравствуй, Питер" 2 апреля в БКЗ. "Октябрьский".



Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Екатерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.



