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26 февраля, пятница, 10:17

"8 любящих женщин" в Балтдоме. Елена Мартилла в Музее Обороны Ленинграда. Пласидо Доминго в Мариинском. Органные концерты в Петрикирхе."Ты я и Правда" в театре Акимова.

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"8 любящих женщин" в Балтдоме. Елена Мартилла в Музее Обороны Ленинграда. Пласидо Доминго в Мариинском. Органные концерты в Петрикирхе. "Ты я и Правда" в театре Акимова. Важные культурные события предстоящей недели в нашем репортаже.

На этом столе 8 предметов, принадлежащих восьми женщинам, одна из которых совершила преступление. Кто это? Разгадать загадку предстоит зрителям. Лихо закрученный детектив, трагедия, комедия и мюзикл в одном спектакле и другие самые яркие события культурной жизни Петербурга.  Прямо сейчас на Первом.                                                                                                                                                

Ни одного мужчины, не считая жертвы и 8 любящих женщин со своими скелетами в шкафах. Разоблачение предстоит каждой. Сюжет знаком по фильму Франсуа Озона "8 женщин", но режиссер Лев Рахлин и звезды театра Балтийский дом подготовили свои сюрпризы. Ирина Муртазаева для роли роковой горничной разучила фортепианную пьесу и сменила имидж.                                                                                                                                                                                       

Ирина Муртазаева, актриса: "У нас замечательная художник – Маша Седых, человек с утонченным вкусом.  Она постаралась для нас,  у каждой свой образ.  Моя героиня довольно вызывающая, и у меня нескромный костюм, в стиле кабарэ Мулен Руж.   А другие  наши дамы тоже одеты  изумительно,  силуэты очень красивые".                                                                                                                                                                                             

"8 любящих женщин" – красивая премьера на сцене театра Балтийский дом 28 февраля.

Петрикирхе повезло: в церкви святого Петра целых два органа! Малый подарили лютеранской общине в 90-х, а большой Виллипетер установили в 2017. Органные концерты прерывались лишь на время пандемии. На этой неделе оба инструмента будут звучать на двух органных концертах.                                                                                                        

Дмитрий Лобов, продюсер концертов (Амадеус Консертс): "В органном концерте топ-10 сочинений звучит в основном большой орган Виллипетер, орган Штейман звучит в цикле "Битва клавиров" в субботнем концерте. Потому что когда артисты исполнят поочередно и на органе и на рояле – очень зрелищно. Для многих является открытием. Что на органе можно играть и ногами и зачастую очень виртуозно – потому что наблюдать это можно только вот за этим органом здесь.                                                                                                                                                                                       

Сегодня "Топ 10" – лучшие органные произведения от барокко до 20-го века. И  в субботу  – битва клавиров: Бах против Шопена – в Петрикирхе.  

В блокадную зиму она рисовала. Художница Елена Марттила призналась: этот автопортрет был сделан на грани жизни и смерти и, возможно, спас ее. Она работала медсестрой в детской больнице, училась рисованию в Художественном училище на Таврической и вела хронику блокадного города в рисунках. За плечами 98-ми летней художницы 130 выставок по всему миру.                                   

Елена Марттила, художница : "Считаю за честь предоставить вам мои скромные работы, отражающие самое страшное время нашего поколения, участником которого я была. Пускай эта выставка станет предупреждением".                                                                                                              

"По дороге к Таврической. Блокадная графика Елены МарттИла" - на выставке в Музее обороны Ленинграда .  

Виртуозная игра двух семейных пар на теннисном корте переходит в пространство их личной жизни и перекраивает отношения всерьез. Им предстоит выбор между страстью и семьей, разрушительной правдой или ложью во спасение. Актерам работа над спектаклем "Ты, Я и Правда" после длительного карантина принесла радость, которую почувствуют и зрители.
Виталий Кузьмин, актер: "Зрители получат огромное удовольствие. Потому что очень интересно оформлен спектакль – интересное музыкальное сопровождение, яркие актерские работы. Раскрывается  тема правды и лжи, которая сейчас очень актуальна".                                                                                             

Ты, Я и Правда" - премьера на сцене Театра Комедии имени Акимова 26 февраля.


Пласидо Доминго – в Петербурге. Это событие уже само по себе сенсация для любителей оперного искусства. На этот раз 80-ти летняя звезда, перешедшая к баритоновым партиям, исполнит главную роль в опере Джузеппе Верди "Симон Бокканегра". Совместную постановку итальянских театров Генуи и Венеции перенесли на Мариинскую сцену в 2016-м. Завораживающая сценография, яркие образы и декорации,  тонкая драматургия и голос Пласидо Доминго в Мариинке 4 марта. За дирижеским пультом - маэстро Гергиев. 

Анастасия Тамило, Катерина  Горбачева, Александр  Дружинин, Владимир Пивнев.

 
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