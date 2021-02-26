"8 любящих женщин" в Балтдоме. Елена Мартилла в Музее Обороны Ленинграда. Пласидо Доминго в Мариинском. Органные концерты в Петрикирхе. "Ты я и Правда" в театре Акимова. Важные культурные события предстоящей недели в нашем репортаже.
Ни одного мужчины, не считая жертвы и 8 любящих женщин со своими скелетами в шкафах. Разоблачение предстоит каждой. Сюжет знаком по фильму Франсуа Озона "8 женщин", но режиссер Лев Рахлин и звезды театра Балтийский дом подготовили свои сюрпризы. Ирина Муртазаева для роли роковой горничной разучила фортепианную пьесу и сменила имидж.
Ирина Муртазаева, актриса: "У нас замечательная художник – Маша Седых, человек с утонченным вкусом. Она постаралась для нас, у каждой свой образ. Моя героиня довольно вызывающая, и у меня нескромный костюм, в стиле кабарэ Мулен Руж. А другие наши дамы тоже одеты изумительно, силуэты очень красивые".
"8 любящих женщин" – красивая премьера на сцене театра Балтийский дом 28 февраля.
Петрикирхе повезло: в церкви святого Петра целых два органа! Малый подарили лютеранской общине в 90-х, а большой Виллипетер установили в 2017. Органные концерты прерывались лишь на время пандемии. На этой неделе оба инструмента будут звучать на двух органных концертах.
Дмитрий Лобов, продюсер концертов (Амадеус Консертс): "В органном концерте топ-10 сочинений звучит в основном большой орган Виллипетер, орган Штейман звучит в цикле "Битва клавиров" в субботнем концерте. Потому что когда артисты исполнят поочередно и на органе и на рояле – очень зрелищно. Для многих является открытием. Что на органе можно играть и ногами и зачастую очень виртуозно – потому что наблюдать это можно только вот за этим органом здесь.
Сегодня "Топ 10" – лучшие органные произведения от барокко до 20-го века. И в субботу – битва клавиров: Бах против Шопена – в Петрикирхе.
В блокадную зиму она рисовала. Художница Елена Марттила призналась: этот автопортрет был сделан на грани жизни и смерти и, возможно, спас ее. Она работала медсестрой в детской больнице, училась рисованию в Художественном училище на Таврической и вела хронику блокадного города в рисунках. За плечами 98-ми летней художницы 130 выставок по всему миру.
Елена Марттила, художница : "Считаю за честь предоставить вам мои скромные работы, отражающие самое страшное время нашего поколения, участником которого я была. Пускай эта выставка станет предупреждением".
"По дороге к Таврической. Блокадная графика Елены МарттИла" - на выставке в Музее обороны Ленинграда .
Виртуозная игра двух семейных пар на теннисном корте переходит в пространство их личной жизни и перекраивает отношения всерьез. Им предстоит выбор между страстью и семьей, разрушительной правдой или ложью во спасение. Актерам работа над спектаклем "Ты, Я и Правда" после длительного карантина принесла радость, которую почувствуют и зрители.
Виталий Кузьмин, актер: "Зрители получат огромное удовольствие. Потому что очень интересно оформлен спектакль – интересное музыкальное сопровождение, яркие актерские работы. Раскрывается тема правды и лжи, которая сейчас очень актуальна".
Ты, Я и Правда" - премьера на сцене Театра Комедии имени Акимова 26 февраля.
Пласидо Доминго – в Петербурге. Это событие уже само по себе сенсация для любителей оперного искусства. На этот раз 80-ти летняя звезда, перешедшая к баритоновым партиям, исполнит главную роль в опере Джузеппе Верди "Симон Бокканегра". Совместную постановку итальянских театров Генуи и Венеции перенесли на Мариинскую сцену в 2016-м. Завораживающая сценография, яркие образы и декорации, тонкая драматургия и голос Пласидо Доминго в Мариинке 4 марта. За дирижеским пультом - маэстро Гергиев.
Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Александр Дружинин, Владимир Пивнев.