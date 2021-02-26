26 февраля, пятница, 10:17

"8 любящих женщин" в Балтдоме. Елена Мартилла в Музее Обороны Ленинграда. Пласидо Доминго в Мариинском. Органные концерты в Петрикирхе. "Ты я и Правда" в театре Акимова. Важные культурные события предстоящей недели в нашем репортаже.

На этом столе 8 предметов, принадлежащих восьми женщинам, одна из которых совершила преступление. Кто это? Разгадать загадку предстоит зрителям. Лихо закрученный детектив, трагедия, комедия и мюзикл в одном спектакле и другие самые яркие события культурной жизни Петербурга. Прямо сейчас на Первом.