"Конек-Горбунок" и авторские костюмы на Ленфильме. БКЗ снова радует концертами. "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» в БДТ. Авторское оружие в "Россия-моя история" и Валерий Дегтярев в РОСФОТО

19 февраля, пятница, 08:50

Выставка костюмов к фильму "Конек-Горбунок", премьера в БДТ и выставка оружия к 23 февраля - в обзоре культурных событий на Первом канале.

Вчера на большие экраны вышла картина "Конёк-Горбунок". И одновременно с этим на Ленфильме открылась выставка костюмов к фильму, которые сами по себе произведения искусства. Всего здесь около 50 работ, созданных для сказочных персонажей. Об этом и других событиях культурной жизни Петербурга расскажем.

Известный сюжет о приключениях крестьянского сына Ивана-дурака и его верного помощника Конька-Горбунка режиссер Олег Погодин превратил в сказочный блокбастер. Волшебство создают современные визуальные эффекты и - авторские костюмы ручной работы. Их в фильме около трехсот, и у каждого своя история. Царь должен был быть и смешным, и волшебным, на выставке сразу несколько его нарядов.Вдохновение художники по костюмам искали в старинных лубках. Погрузиться в сказочную атмосферу и разглядеть все детали нарядов можно до 28 февраля

Большой Концертный зал "Октябрьский" начал свою работу после долгого перерыва. Сейчас он может принимать зрителей с 75 процентной загрузкой. В ближайших планах праздничные концерты в честь 23 февраля и 8 марта и выступление группы "Любэ" и "Квартета И". Из-за пандемии БКЗ был закрыт почти год. (За исключением нескольких концертов осенью.)

Эмма Лавринович, директор БКЗ "Октябрьский": "Я помню что 13-го мы отработали при полном зале, а 15-го опустили занавес и ушли на длительный простой, потом несколько концертов в октябре.. мы очень ждем наших зрителей, но просим сохраняйте все меры безопасности. Вы знаете, сколько было потом писем, благодарностей!... когда тяжелое время, человеку нужен позитив, без позитива невозможно жить".

В честь Дня защитника отечества в Историческом парке "Россия – моя история" открывается выставка авторского оружия. Среди экспонатов – сабли, кинжалы, кортики, ножи, проекты и эскизы коллекционного клинкового оружия. Дополняет экспозицию мультимедийный контент. Свои произведения художник-оружейник Анатолий Богачев посвятил знаменитым полководцам и воинским подвигам.

Сегодня на Основной сцене БДТ премьера спектакля Андрея Могучего "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель". Он станет продолжением целого театрального сериала, который уже принес БДТ несколько престижных театральных премий в разных номинациях. Тем, кто не видел предыдущие работы, тоже будет интересно, их можно смотреть в любом порядке. Тем более что за эпизодом 2 сразу театр сразу перешел к седьмому.

В атмосферу романов Достоевского предлагает погрузиться выставочный центр Росфото. Лауреат и призер многочисленных премий и участник международных и российских выставок - фотограф Валерий Дегтярёв делится со зрителем своим опытом городских странствий и мыслями об умышленной красоте старого Петербурга. На выставке несколько десятков работ. Это уникальные, выполненные с применением сложных техник печати, авторские листы. На снимках запечатлены пронизанные северным светом уголки города и немногочисленные, но удивительно глубокие портреты людей, косвенно отсылающие к героям Достоевского.Выставочный проект назвали "Умышленный город", он приурочен к 200-летию со дня рождения великого русского писателя. Для зрителей экспозиция отроется завтра.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал- Петербург.