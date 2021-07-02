Культурная жизнь города

02 июля, пятница, 11:10

Шмели-детективы, доисторические птицы и стога мироздания – выставка Евгения Крылова в Эрарте – это мир фантастического реализма, из которого очень сложно выныривать и возвращаться обратно. В нашу с вами реальность. О самых ярких событиях культурной жизни Петербурга расскажем прямо сейчас.

Шмели-детективы, доисторические птицы и стога мироздания – выставка Евгения Крылова в Эрарте – это мир фантастического реализма, из которого очень сложно выныривать и возвращаться обратно. В нашу с вами реальность. О самых ярких событиях культурной жизни Петербурга расскажем прямо сейчас.

Разлил акрил или кофе по бумаге – жди новой работы. Это примета Евгения Крылова, потому что именно пятна на бумаге вдохновляют его на рождение сложнейших фантасмагорий. Здесь и философские размышления о том, как стакан сладкой газировки стал новой идеологией. И история брендов – от знаменитого напитка из листьев Коки, или Пиноккио, созданного по образу барабанщика-инвалида Пиноккио Санчеса, до таверны на Уолл стрит.

Выставка Евгения Крылова "Фантазии из чернильницы" - открылась галерее Эрарта. В соседнем зале также предтсавлена новая экспозиция "Бесконечный ход" от петербургского живописца Виктора Некрасова, увлеченного гармонией и мистикой геометрии.

Отбивка

3-го июля 20 музеев, театров и библиотек города отметят День рождения Достоевского лекциями, кинопоказами, квестами, представлениями. Музей Достоевского станет эпицентром торжеств: волонтеры-экскурсоводы проведут по городу бесплатные экскурсии. А в онлайн-спектакле "Достоевский карнавал в Михайловском замке"в 19:00 ведущие актеры Петербурга в разных жанрах представят героев писателя. А еще все желающие могут до 30 сентября прислать свои фоторепортажи из музея Достоевского и других местах, связанных с писателем, или постановочные фото по его произведениям на фотоконкурс "Достоевский-200", организованный Музеем Достоевского и порталом "Культура Петербурга".

Отбивка

Счастливчик Тангейзер, добившийся любви богини Венеры – тоскует в радостных чертогах и решается вернуться на землю, за что получает проклятие влюбленной богини. И спасение от христианской праведницы Елизаветы. В новой постановке красивейшей оперы Вагнера о любви, в Мариинском театре занят сильнейший состав артистов. А темы подняты философские. В субботу, в 19:00, на сцене Мариинского-2 – новый Тангейзер.

Отбивка

Георгий Потехин, известный ленинградский художник-конструктор, звезда советского промышленного дизайна, ушел из жизни в феврале этого года. Мало кто знает его живопись, которой он был страстно увлечен в 70-е. В тот период он делил мастерскую с живописцем Олегом Зверлиным и вовсю экспериментировал со стилями и направлениями. Картины этого периода собрал его сын на персональной выставке памяти отца в Союзе художников.

Персональная выставка Георгия Потехина в Союзе художников продлится до 18 июля. А 15 июля в галерее Док Арт откроется выставка его сына, замечательного графика, Александра Потехина "Очарование линии".

Отбивка

"Синий бархат" - такой эпитет в театре "Метрополитен опера" подобрали для колоратурного сопрано Хиблы Герзмава. Звезда мировой оперы в 2020-м году получила Государственную премию России. Хибла покорила все главные мировые оперные подмостки от Ковент-Гарден до Ла-Скала, но не меньше поклонников восхищают ее эксперименты в жанре кроссовер – на стыке классической музыки, блюза и джаза. В день семьи, 8 июля, Хибла Герзмава, в сопровождении оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" продемонстрирует все грани своего таланта на сольном концерте в БКЗ Октябрьский в 19:00.

Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Олег Подъячев и Владимир Пивнев. Первый канал-Петербург.