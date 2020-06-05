Культура онлайн: Пушкинский день России, интеллигентная изоляция вместе с Эрмитажем, петербургские адреса Чайковского и Пушкина, Петергоф из дома, - присоединяйтесь!

05 июня, пятница, 08:45

Эпидемия коронавирусной инфекции переформатировала работу многих учреждений культуры. Их онлайн проекты в нашем традиционном обзоре культурных событий Петербурга.

Так Пушкинский день России еще не праздновали. По традиции, ко дню рождения великого поэта Пушкинские музеи готовили множество самых разных мероприятий и акций. К 6 июня открывали новые выставки, подводили итоги многочисленных конкурсов, проводили музыкальные концерты и литературные чтения. Все это будет. Но в онлайне. В Петербурге представят цикл "Душа в заветной лире" от Малого драматическая театра. Организуют вирутальную выставку и галерею. Пожалуй, самым интересным станет трансляция ежегодной акции "С днем рождения, Пушкин". Поэта поздравят актриса Светлана Крючкова, балерина Илзе Лиепа, солист шведской группы Маттиас Линдблум и многие другие. Шестого июня, в день рождения поэта, все мероприятия Всероссийского музея Пушкина пройдут на официальном сайте музея и в социальных сетях.

В этом году музыкальный мир отмечает 180-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Сейчас исследователи жизни и творчества композитора снимают новый цикл видео экскурсий, посвященных двум гениям – Чайковскому и Пушкину. Сочетание прекрасной музыки и непревзойденной поэзии подарило нам поистине мировые оперные хиты "Евгений Онегин" и "Пиковая дама". 6 июня видео экскурсия будет опубликована на интернет ресурсах Центра музыкальной культуры "Чайковский", в этот же день пройдет онлайн-конференция.

Эрмитаж продолжает помогать интеллигентно переживать вынужденную изоляцию, представляя публике еще больше новинок и премьер.. Сегодня выйдет первая серия нового проекта "Дворцовые трапезы. От кухни до стола". Видеоролики об истории и культуре российских дворцовых трапез и кулинарных предпочтениях императоров. Расскажут не только об антураже и парадном убранстве императорских трапез во время дворцовых приемов, но и продемонстрируют поэтапное создание кулинарных шедевров. Новые проекты будут доступны для просмотра на сайте государственного Эрмитажа.

Музей-заповедник Петергоф продолжает радовать публику. На интернет ресурсах музея можно познакомиться с авторским проектом Елены Кальницкой "О Петергофе субъективно", с циклом, посвященным юбилею Победы, и, конечно, побывать на экскурсиях. Очередня экскурсия по дворцу Петра Третьего в Ораниенбауме уже в социальных сетях. Виртуально можно прогуляться по залам, которые хранят память о необычном русском императоре.

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.