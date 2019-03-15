Кто такие "фрешмены"? Новые музыкальные имена

15 марта, пятница, 12:40

Северная столица всегда порождала таланты и продолжает давать миру ярчайших личностей из самых разных сфер, музыка не стала исключением. Кто они - так называемые петербургские фрешмены, буквально ворвавшиеся в музыкальную жизнь страны - расскажем прямо сейчас.

Ретрофутуристичные эксперименты электронщиков соседствуют с обращениями Алёны Швец к бардовской культуре, а Bumble Beezy превращает рэп-альбом в многоактный психологический спектакль. Современный музыкальный мир живёт по законам пост-модерна, и только безудержная тяга к творчеству способна запустить те всенародные хороводы, что происходят сейчас вокруг по-настоящему актуальных музыкантов.

Михаил Шаль, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачёва, Ангелина Введенская - Первый канал, Санкт-Петербург