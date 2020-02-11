Кто и как помогает людям с ментальными расстройствами адаптироваться к обычной жизни?

11 февраля, вторник, 11:45

Одним из маркеров гражданского общества является терпимость людей друг к другу. Способность человека не только принять, но и понять необычность другого.

О том, как живут люди со множественными нарушениями развития обычный человек, как правило, не задумывается. А все потому, что такие люди изолированы от общества. Большинство из них проживает в психоневрологических интернатах.

Обычный день жильцов интерната проходит в этих мастерских и различных творческих секциях: лозоплетение, домоводство, слесарная мастерская, рисование по ткани. Интернат сотрудничает с общественными организациями и волонтерами, благодаря участию которых здесь появляются новые проекты, как то компьютерная музыкальная студия и художественные занятия.

Общественное признание творчества здесь не редкость.

К тому же, опыт других стран в работе с людьми со множественными отклонениями в развитии показывает, что их изоляция от общества не является выходом из положения.