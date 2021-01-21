Кто и как оказывает поддержку старикам в эпидемию?

21 января, четверг, 10:08

Помощь пожилым - почему это так важно и что делают волонтеры?

В Петербурге пожилые люди старше шестидесяти пяти лет из-за режима самоизоляции до сих пор вынуждены сидеть дома. Им на помощь поспешили множество волонтерских организаций. Им покупают продукты и лекарства, развлекают беседами и активностями через интернет. Кому и чем сегодня помогают петербургские волонтеры?



Молоко, картофель, свежие овощи, хлеб и что-нибудь вкусненькое к чаю - продукты которые есть в каждом магазине. Но тем, кто сейчас на самоизоляции, особенно одиноким пенсионерам, купить все это совсем непросто. Поэтому необходимый продуктовый набор им до дверей доставляют волонтеры.



Помощь старикам при коронавирусе – аспект жизни, без которого не обойтись в новых реалиях. Не у всех пожилых людей рядом есть дети, родственники, соседи с которыми они поддерживают отношения. Зачастую, особенно в большом городе, люди даже не знают, кто живёт рядом с ними на лестничной площадке. Тамара Михайловна с !внучкой-инвалидом уже почти год сидят дома. С момента первой волны пандемии. И волонтеры для них становятся той самой соломинкой, за которую они могут схватиться.



Помощь пожилым в коронавирус, можно оказать различными способами. И каждый человек сможет найти для себя подходящее дело. Не обязательно заниматься непосредственно доставкой продуктов или медикаментов. Художник Ольга Гладилова в интернете проводит курсы по правополушарному рисованию. Вот так интересно и в онлайне можно провести время на самоизоляции. Причем, к трансляции подключаются не только пожилые люди, но и внуки и дети, вынужденные сидеть дома.



Эти проекты реализует благотворительный фонд "Добрый волшебник", который изначально помогал детям-сиротам и малообеспеченным семьям. Благодаря фонду Президентских грантов благотворительная организация стала оказывать помощь и старикам.



Еще один благотворительный фонд "Добрый слон", при поддержке ряда петербургских компаний, запускает акцию "Добрый год", призванную помочь пожилым горожанам во время пандемии. За месяц одиноким петербуржцам старше 70 лет доставят около 8 000 наборов с продуктами длительного хранения. На втором и третьем этапе акции нуждающиеся также получат бытовую технику и кухонные принадлежности.



Фонд нуждается в автоволонтёрах, которые смогут в свободное время доставлять небольшое количество наборов. Добровольцы могут связаться с организаторами акции через сайт фонда "Добрый слон" или в соцсетях.



Помощь пожилым людям при коронавирусе становится не просто необходимостью, а вопросом жизни, в прямом смысле слова. Людей в возрасте необходимо максимально оберегать.



Игорь Цыжонов, Александр Дружинин, Екатерина Горбачева и Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.