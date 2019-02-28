Для всех желающих начать собственный бизнес сегодня существует множество обучающих курсов и программ, но большинство из них носит мотивирующий характер. Однако, недавно в сети интернет появился новый проект, который должен кардинально изменить ситуацию.
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Креативный бизнес
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