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28 февраля, четверг, 13:13

Креативный бизнес

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Для всех желающих начать собственный бизнес сегодня существует множество обучающих курсов и программ, но большинство из них носит мотивирующий характер. Однако, недавно в сети интернет появился новый проект, который должен кардинально изменить ситуацию.

 
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