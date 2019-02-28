Креативный бизнес

28 февраля, четверг, 13:13

Для всех желающих начать собственный бизнес сегодня существует множество обучающих курсов и программ, но большинство из них носит мотивирующий характер. Однако, недавно в сети интернет появился новый проект, который должен кардинально изменить ситуацию.