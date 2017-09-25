Красота без барьеров: в Петербурге прошел конкурс для девушек с ограниченными возможностями

25 сентября, понедельник, 12:26

Тринадцать девушек с ограниченными возможностями здоровья боролись за титул Мисс «Невская краса – 2017». Конкурс красоты девушек, для которых коляска лишь средство передвижения, в Петербурге проходит второй год подряд.

Наталья Камолинкова, победительница конкурса: "В прошлом году конкурс был для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этом году мы расширили географию. Стал конкурс всероссийским. К нам приехали девочки со всей России. Отбирались они конечно по критериям успеха в разных областях, успеха в творчестве, в работе, карьере. Красавицы все! Очень красивые девочки, все талантливы по своему, в разных областях. Жюри придется не просто".

Наталья Камолинкова - победительница конкурса прошлого года. В этом – один из организаторов. Наталья называет себя блогером на колесах. Активная социальная жизнь, по ее словам, началась три года назад. После того, как она пережила тяжелую болезнь – инсульт спинного мозга. О постигшем недуге говорит без тени горечи, буднично. В один день заболела спина, и потом вдруг паралич. Самые трудными были первые полгода – вспоминает Наталья. Училась ползать, как ребенок, со слезами. Через месяц смогла сесть в коляску. А через четыре друзья впервые отвезли меня в кинотеатр. Правда, это больше пытка была: сплошные препятствия. Ступени, поребрики, ничего не приспособлено… Тогда же пришло понимание, что она становится жертвой обстоятельств. Даже девиз придумала: «Все поребрики – у нас в голове».

Наталья Камолинкова, победительница конкурса в 2016 г.: "Мы выходим на улицу, у нас не доступная среда. Поребрики, отсутствие нормальных пандусов, необорудованные туалеты для людей с ограниченными возможностями. А в голове – это поребрики, которые нам мешают выйти на улицу и все-таки внедрится в эту недоступную среду. Но ты должен это делать, если ты хочешь жить, и постепенно ты адаптируешься, и постепенно среда меняется. В том числе, и ты сам ее меняешь".

Изменила свою жизнь, не опустила руки после страшной автокатастрофы и Екатерина Пашек. Она в числе победительниц конкурса красоты. Один из этапов был – вопрос о мечте. Екатерина мечтает полетать на параплане. Ощущение свободы и безграничных возможностей – вот то, что мотивирует девушку к действию.

Екатерина Пашек, участница конкурса: "Честно сказать, я приехала сюда не ради конкурса. А ради этой недели, которую мы провели. Это была невероятная неделя. Где мы только не были. И в музеях, и гуляли по городу, и катались по каналам, и даже катались на мотоциклах. Это было самым незабываемом впечатлением. И вот эти впечатления, эти эмоции, которые я отсюда увезу, дорого стоят и я очень рада, что я сюда попала".

Прокатиться по городу на мотоцикле – было мечтой одной из участниц конкурса прошлого года. А в итоге такие «покатушки» стали социальным проектом. Теперь два раза в год петербургские байкеры предлагают девушкам сменить одни колеса на другие.

Наталия Королева, автор социального проекта «Верю»: "Когда их видят люди на улице во время наших прогулок, с ними фотографируются и зачастую никто даже не догадываются, что это люди, которым не все так просто дается в жизни. Я надеюсь, что им нравится. У нас очередь записывается на покатушки.

Еще пару лет назад Алена Клаккина наотрез бы отказалась участвовать в этом конкурсе. Она бы ушла в сторону и сказала: «Нет». Преодолеть замкнутость и открыться ей помог «Безусловный театр», актерская студия в которой и занимается Алена. Участие в этом конкурсе для девушки лишь очередной шаг на пути к счастливой жизни.

Алена Клаккина, участница конкурса: "Очень, очень пожирали внутри комплексы, я, наверное, и пошла сюда, чтобы почувствовать себя более уверенной, здесь все таки конкуренция хорошая. И для того, чтобы что-то сделать нужно почувствовать внутри себя, да, ты красивая, ты можешь это, и прийти показать. Да, и в жизни тоже бывает посмотришь, красивые девочки. А ты думаешь, как мне не хватает в себе уверенности".

Конкурс красоты завершился. Но говорить о нем будут еще долго. И в СМИ, и в социальных сетях. Одни скептически напишут: «Ой, да зачем он нужен?». Другие будут восхищаться смелостью девушек, для которых инвалидность – это всего лишь розовая справка, но никак не ограничение активной жизни.

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Дарья Варновская. Первый канал, Петербург.