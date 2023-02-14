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14 февраля, вторник, 10:38

Космос стал ближе для молодежи: о научных студенческих проектах

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Этот малыш - прототип марсохода, студенческая разработка. Совсем недавно, в ноябре 22 года, она заняла первое место на престижном Всероссийском конкурсе научно-технических работ и проектов. А студенты Политеха, например, уже давно пишут программы для наноспутников. Космос перестал быть недосягаемым для молодежи. Как происходит сближение?

Есть ли жизнь на Марсе? Миниатюрный вариант беспилотника для изучения поверхности красной планеты студенты ГУАП разрабатывали около трех лет, постепенно дополняя платформу ровера различными девайсами — роботозированной рукой и техническим зрением, возможностью дистанционного управления.

Изначально планов собрать полноценный прототип не было, планировалось просто изучить работу бортовых сетей и возможности обмена данными между внутренними элементами, но увлеклись. Сейчас на проекте работают и магистры, и первокурсники. А в Политехе просторы вселенной вот-вот начнут бороздить школьники, правда, пока виртуально.

Здесь открылся Центр управления полетами и беспилотным транспортом "Пилигрим".

Все подробности в нашем репортаже.

Виткория Федорова, Даниил Кушнеревич, Ангелина Введенская, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург

 
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