Космические новости и общение с настоящими космонавтами

16 декабря, вторник, 02:04

Как интересно рассказывать о космосе и всем, что с ним связано, знают в государственном университете аэрокосмического приборостроения. Именно здесь несколько дней назад прошел V Всероссийский форум «КосмоСтарт».

Начиная с 2016 года, в Петербурге проходит фестиваль и форум "КосмоСтарт". Организован он, прежде всего, для молодежи - школьников и студентов, чтобы разжечь в них интерес к освоению космоса и всем отраслям с этим связанным. Однако, в виду эпидемиологической ситуации 2020-го, возникали сомнения в возможности проведения пятого форума.

Юлия Антохина – ректор Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, д.э.н., профессор:

"Мы с самого начала были уверены в том, что форум 5-й проведем. Тем более, что он юбилейный сам по себе, поэтому прерываться традиция не должна".

Решение было найдено: форум перешел в виртуальный формат. Главной площадкой стал интернет, а основным способом общения - телетрансляция в прямом эфире. Главной особенностью форума на протяжении всех лет его существования – было прямое общение с космонавтами, в том числе и на орбите Земли.

Общение с космонавтами на борту Международной космической станции по времени было ограничено объективными причинами, а вот их коллеги, которые пришли в студию, отвечали на всевозможные вопросы.

Михаил Корниенко – летчик-космонавт, герой Российской Федерации:

"Меняется положение в стране, меняется и отношение к космосу. В 2000-х оно было не очень высоким, тем более 98-й и так далее. Сегодня я наблюдаю повышение интереса у молодежи и это меня очень радует. Космической тематикой, авиационно-космической тематикой интересуются".

Космос – это, прежде всего, передовые технологии. Организаторы форума не могли не пригласить к дискуссии одного из руководителей компании, которая не так давно отправила на орбиту Земли первого отечественного андроидного робота Федора.

Евгений Дудоров – исполнительный директор НПО "Андроидная техника":

"Роботы в космосе должны быть, они должны помогать космонавтам. Они должны нам помочь осваивать другие планеты, без них ничего не получиться. Почему именно андроидная техника, или антропоморфная правильнее сказать, созданная по образу и подобию человека. Если мы хотим, чтобы часть функций на себя брал робот: например, приготовление пищи, поход за покупками, уборка по дому; мы должны его делать похожим на человека, тогда он сможет пользоваться теми же инструментами, тогда он сможет пользоваться той же инфраструктурой".

Космические исследования и новые открытия сегодня также интересуют общественность. В ходе многочисленных лекций или как они были названы в рамках онлайн формата – подкастов, ученые и эксперты рассказывали о наиболее актуальных задачах и темах современной науки.

Андрей Садовский – ученый секретарь Института космических исследований РАН:

"Если говорить о космосе, то это, конечно, астрофизика. Астрофизика - она всегда актуальна и про нее можно говорить много".

Всероссийский форум "КосмоСтарт" - это не только про новые технологии и покорение космоса, еще это про людей. Уникальный благотворительный проект под названием "Скафандр" во время проведения форума заглянул в Петербург. Идея проекта состоит в том, что взрослые и дети с онкологическими заболеваниями рисуют свои мечты на настоящем скафандре, который с очередной экспедицией отправляется в космос.

Кузьменко Алена, Александра Веселова – члены БФ "Юнити":

"Кроме того, что это очень добрый проект, романтичный, он дает детям и взрослым надежду на выздоровление. У нас даже есть детки, которые выздоровели и они рассказывают, что выздоровели благодаря тому, что отправили свои мечты в космос. Научно доказано, что арт-терапия помогает справится с психологическим напряжением онко пациентов и с болью".

Также в рамках "Космостарта" прошла презентация необычного кинофильма "Эра". Стоит уточнить, это не просто художественный фильм для детей, а настоящий киноурок.

Ольга Пинчукова, Анастасия Любимова – режиссер и исполнительница главной роли фильма "Эра":

"Каждый киноурок рассказывает о каком-то человеческом качестве. Разработаны 99 понятий человеческих качеств, и на каждое качество снимается фильм. На данный момент снят 31 фильм, и фильм "Эра" снят о понятии - мечта".

По итогам 3-х дней работы форума "Космостарт", его трансляцию посмотрели, в общей сложности, более полумиллиона зрителей. Хочется верить, что немалая их часть в хорошем смысле заболела космосом.

Тимур Мамонов. Антон Голубев. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.