Конный театр

22 июня, пятница, 12:30

Под Петербургом расположился довольно необычный театр, где главные герои – настоящие лошади, а люди лишь помогают им играть роли.

Прогулка, обед, затем душ, массаж и грим. Подготовка к спектаклю здесь такая же, как и в большом драматическом театре. За три часа до выхода на сцену все интервью нужно завершить – артисты будут настраиваться к выходу на сцену. Шотландский пони по кличке Капучино – уже признанная звезда, поэтому перед телевизионной камерой держится грациозно и относится к ней даже чуть-чуть с пренебрежением.

Лолита Меньшова, сотрудник театра: "Ему два года исполнилось. Он - самый молодой у нас актер, безусловно, очень талантливый, может быть один из самых талантливых актеров, я имею ввиду конный состав. В свои два года он знает свою роль от и до , а если он ее не исполняет, значит это так у него настроение сложилось".

Ирина Товкалева, Антон Голубев,Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.