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23 июля, понедельник, 13:48

Коневский Рождество-Богородичный монастырь отмечает 625-летие

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Остров Коневец назван так в честь легендарного камня весом в 750 тонн. В древности язычники приносили на нем в жертву коней. А потом на остров приплыл преподобный Арсений, изгнал отсюда всех злых духов и основал Коневский монастырь, который в этом году отмечает 625-летний юбилей.

Коневец - единственный остров Ладоги, на котором нет змей. Верующие связывают это с подвигами основателя Коневского Рождество-Богородичного монастыря, главные святыни которого - мощи Арсения и чудотворный список с иконы Коневской Божьей матери, полученной им на Афоне. Подлинную икону во время Финской войны, монахи, эвакуируясь, увезли с собой в Финляндию. В советские времена здесь располагалась военно-морская база, где разрабатывали новое вооружение. В 91-м остров был снова отдан монастырю...

 

Анастасия Тамило. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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