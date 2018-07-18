Коневец: святой остров продолжает делиться с миром своей благостью

18 июля, среда, 16:22

Маршал Маннергейм, писатели Дюма и Лесков – кто только не посещал в качестве паломников остров Коневец. Паломники впервые получат возможность круглый год не только летом, но и осенью, весной и зимой посещать это уникальное место.

Елена Меньшинина, Трудник:

"На Пасху в Норвегии мне приснилась неизвестная мне икона и прозвучал голос: ты ее запомни – она всех вас спасет..."

Учитель истории Елена Меньшинина – одна из тех, кого на Коневец привело чудо. Увидев во сне икону, она обнаружила ее копию в церковной лавке Гефсиманского скита и выяснила, что это чудотворный образ Коневской божией матери. Путь к иконе на остров был полон приключений. Меня словно кто-то вел сюда за руку, признается Лена.

Елена Меньшинина, Трудник:

"Нашла Коневскую икону, приложилась к ней, выхожу из храма, на меня девица шла, она рассказала, что на Коневце принимают молодежь трудничать – помогать монастырю – 20-й год приезжаю на остров сюда..."

Трудники приезжают помогать монастырю, паломники – приложиться к мощам основателя обители - святого Арсения Коневского, а туристы круизных лайнеров – на экскурсию. В юбилейный год Коневец переживает масштабную реставрацию: к октябрю отстроят современный причал, он сможет принимать даже круизные суда. В позапрошлом году на острове побывало 17 тысяч паломников, в прошлом – почти никого, единственный теплоход "Коневец" встал на ремонт. Нынче судно снова в строю вместе с подаренным катамараном "Князь Владимир".

Андрей Гребенюк, Священник, директор паломнического центра "Коневец":

"Кроме 2-х кораблей есть еще 2 судна на воздушной подушке – сезонные, по любой поверхности могут идти..."...

Святой остров продолжает делиться с миром своей благостью – на Коневце работают уже два детских лагеря, а раз в год проводится молодежный форум. В этом году с 24 по 29 июля подростки в палаточном лагере на острове, смогут примерить на себя монастырский уклад жизни и отдохнуть на берегу Ладоги.

Анастасия Тамило. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.