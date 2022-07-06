Компьютерные игры как профессия

06 июля, среда, 12:01

Это спортивная площадка университета им. Лесгафта, где проходят занятия у профессиональных спортсменов. Кажется, что прямо сейчас здесь занимаются теннисисты или даже биатлонисты. Но нет, это спортсмены совсем другой дисциплины - будущие тренеры по киберспорту. В этом году университет выдает дипломы первым специалистам этой квалификации.

О том, как готовят будущих покорителей виртуальных миров в нашем репортаже.

Евгений Борисов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Веденская. Первый канал. Петербург.