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06 июля, среда, 12:01

Компьютерные игры как профессия

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Это спортивная площадка университета им. Лесгафта, где проходят занятия у профессиональных спортсменов. Кажется, что прямо сейчас здесь занимаются теннисисты или даже биатлонисты. Но нет, это спортсмены совсем другой дисциплины - будущие тренеры по киберспорту. В этом году университет выдает дипломы первым специалистам этой квалификации.

О том, как готовят будущих покорителей виртуальных миров в нашем репортаже.

Евгений Борисов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Веденская. Первый канал. Петербург.

 
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