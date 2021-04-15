Комната релаксации для бездомных, кафе для детей сирот и другие идеи по благоустройству социальных учреждений города

15 апреля, четверг, 09:02

Кресло для чтения, столы для рисования, музыкальный инструмент - в комнате релаксации бездомные - подопечные Центра учёта и социального обслуживания граждан без определённого места жительства, могут заняться творчеством и сменить обстановку.

О хотя бы маленькой комнате для проведения досуга бездомные, которые обрели здесь временный приют, мечтали давно. По счастливому стечению обстоятельств освободилось административное помещение. Куда удалось компактно уместить несколько разных зон.

Сергей Бариткин, проживающий в центре, тоже любит рисовать. И даже устроил здесь выставку своих работ. В свое время окончил художественную школу и техникум по специальности художник модельер по прическам. Судьба оставила без собственного жилья, творчество для него и отдушина, и вдохновение.

Уютный уголок для чтения помогает почувствовать себя как дома. Рядом - не просто телевизор, а средство психологической терапии, где показывают ролики о социальных учреждениях, которые помогают бездомным, и истории тех, кто смог выбраться с улицы и наладить свою жизнь.

Комната релаксации есть и в Психоневрологическом интернате номер 7. Здесь это не досуговый центр, а место для психологической разгрузки и умиротворения. Причем, не только для получателей социальных услуг, но и для сотрудников.

Успокаивающая музыка, специальные ортопедические матрасы, искусственное солнце, живые растения и создаваемый ими микроклимат – релаксации способствуют все детали.

Для самых "тяжелых" подопечных интерната создана сенсорная комната – задача которой развивать эмоции, органы чувств, воздействовать на тактильные, зрительные и слуховые рецепторы. Для всех остальных одно из любимейших мест – мини оранжерея в фойе первого этажа.

Михаил Потапов живет здесь уже много лет. Два года назад получил образование по специальности озеленитель-садовник и официально трудоустроен в соответствующей должности. Сейчас готовит к весне рассаду: цветы, помидоры, цветную капусту.

Скоро на территории интерната откроется новый спортивный комплекс с бассейном и площадками для занятий разными видами спорта, что очень важно для людей, живущих в замкнутом пространстве. Еще один способ разнообразить досуг и добавить красок жизни придумали в Центре содействия семейному воспитанию №3. И организовали небольшое уютное кафе для проведения праздников и мастер-классов.

Проживание в этом детском доме организовано по типу отдельной квартиры, где живут несколько воспитанников и педагог. В каждой есть своя кухня, но общее пространство это совсем другое дело. И не столовая, а именно уютный уголок.

Во время пандемии мы все ощутили, как сложно долгое время находиться дома без выходов в театр, кино, спортивный клуб или кафе. Незащищенные слои населения бывают лишены этого и без карантина. И задача социальных учреждений предоставить им как можно больше возможностей для полноценной жизни.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург