Коллекция Артиллерийского музея в картинках. Иллюстрированный каталог иностранных пистолетов-пулемётов

10 июня, пятница, 09:34

Хранители Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи создали иллюстрированный каталог иностранных пистолетов-пулемётов, представленных в экспозиции. Это значимое событие для инженеров, историков и в целом для всех музеев страны

Экспонаты коллекции трофейные и представляют большую историческую ценность – более трехсот экземпляров оружия. Все их выставить в залах невозможно, именно поэтому так важен труд, выполненный сотрудниками музея.

В запасниках и реставрационных мастерских Артиллерийского музея побывала наша съёмочная группа.

Евгений Борисов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург