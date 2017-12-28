27 декабря, среда, 13:30

Новый год – пора чудес и волшебства. Особенно трепетно к этому празднику, конечно, относятся дети. И не важно, здоровые или не очень, праздник – он для всех праздник. В Петербурге в поддержку пациентов детских онкологических клиник вновь проходит акция «Подари Новый год».

Руководители двух благотворительных фондов лично идут домой к одному из подопечных, чтобы исполнить заветную мечту ребенка.

Родители суетливо накрывают на стол, они уже знают, что принесли Вадиму. А сам парень, неловко бросая взгляд на большую коробку, лишь догадывается о подарке. И получив ее из рук дарителей, торопливо открывает.

В августе 2016 года Вадиму поставили диагноз – лейкоз. Недавно парню сделали пересадку костного мозга от донора. Сейчас организм Вадима восстанавливается уже собственными клетками. Он идет на поправку. И только им – мальчику и его маме – известно насколько трудными и тяжелыми были эти почти два года лечения.

Елена Полянских, мама Вадима: "Конечно, борьбы. Мы дали себе установочку, что мы лечим не эту болезнь, мы лечим другую – сопли, извините. Стараемся не зацикливаться на этом. Идет лечение. И мы боремся, конечно".

Акция «Подари Новый год» благотворительного фонда «Когда ты нужен» проводится пять лет. За это время почти у тысячи детей исполнены их самые заветные мечты. Суть акции предельно проста, как и возможность быть рядом. Каждый раз в начале зимы сотрудники Фонда собирают и публикуют новогодние пожелания своих подопечных на сайте, в социальных сетях и СМИ, а в декабре в Петербурге эти подарки собирают от дарителей. И до февраля все мечты, воплотившиеся в реальность, отправляются в онкологические больницы.

Валерия Товпыга, директор благотворительного фонда «Когда ты нужен»: "Мы одно время пытались работать и разговаривать с детьми, чтобы заветное-заветное желание узнать. Но очень многие мечтают о телефонах, планшетах, о ноутбуке. Потому что они ограничены рамками больницы. И для многих это единственная связь с друзьями, внешним миром".

Зою Молчанову мы снимали шесть лет назад в детском хосписе. Тогда Зоя мечтала о новых протезах и зеркальном фотоаппарате. И то, и другое добрые волшебники исполнили. Счастью девочки не было предела.

Спустя пару месяцев, после этих съемок, Зои не стало. Но остались фотографии, которые она успела сделать на свой фотоаппарат. Счастливые моменты ее, к сожалению, короткой жизни. Мы напомнили эту историю, чтобы показать, насколько важно успеть подарить праздник этим детям….

Сейчас в Петербурге идет еще одна акция – новогодний марафон «Светлый Ангел». Новый год приходит к тем детям, которые по состоянию здоровья не могут покинуть палаты и отправиться на елку. Актеры петербургских театров и благотворители устраивают праздник в хирургических, травматологических, ожоговых отделениях детских больниц.

Михаил Баженов, президент Фонда Михаила Баженова: "В этом году он первый раз. Он будет ежегодный и будет разрастаться. И охватит в основном всех детей, которые не могут посетить праздник во дворце или где-нибудь в концертном зале, потому что они, к сожалению, прикованы к кроватям или могут только прийти в актовый зал. Поэтому мы приехали с праздником к ним. Вместе с интересным представлением и хорошими подарками".

Врачи говорят, что маленьким пациентам для успешного лечения нужны не только лекарства. Радость от того, что сбываются мечты, порой действует сильнее любых медикаментов.

Дед Мороз (Михаил Драгунов), актер театра русской антрепризы им. А. Миронова: "Радость – это категория духовная. Она не зависит от пространства и жизненных ситуаций. Радость надо всегда сохранять. И конечно любви. И любви внутри себя и любви окружающих".

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Дарья Варновская и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.