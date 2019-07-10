Когда поют все: Таллин в эти дни стал самым музыкальным городом на земле

10 июля, среда, 13:45

Доброе утро - в Таллине, как в Петербурге, то дождь то солнце. Здесь никого не остановит ненастье, потому что в сердцах у всех горит огонь музыки. 1733 коллектива из разных концов Эстонии и мира прибыло в Таллин, чтобы отметить юбилей певческого праздника. Этой чудесной традиции уже 150 лет!