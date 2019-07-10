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10 июля, среда, 13:45

Когда поют все: Таллин в эти дни стал самым музыкальным городом на земле

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Доброе утро - в Таллине, как в Петербурге, то дождь то солнце. Здесь никого не остановит ненастье, потому что в сердцах у всех горит огонь музыки. 1733 коллектива из разных концов Эстонии и мира прибыло в Таллин, чтобы отметить юбилей певческого праздника. Этой чудесной традиции уже 150 лет!

 
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