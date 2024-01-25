Первый канал
Санкт-Петербург
13:00 25 января 24, четверг
1tvspb.ru
24 января, среда, 15:08

Когда наступит безэкипажное будущее?

Версия для печати

Если бы капитан заранее не отключил ручку, а на морском языке - телеграф, то подвигав её, я бы изменил скорость настоящего парома, сейчас идущего где-то недалеко от Швеции. Новейшая технология в перспективе позволит управлять судами полностью дистанционно из подобных пунктов на берегу.

Плюсы внедрения автономных и дистанционных технологий очевидны. Это безопаснее – 80% водных аварий происходят по вине человека. Но без людей на судне пока не обойтись.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru