Когда наступит безэкипажное будущее?

24 января, среда, 15:08

Если бы капитан заранее не отключил ручку, а на морском языке - телеграф, то подвигав её, я бы изменил скорость настоящего парома, сейчас идущего где-то недалеко от Швеции. Новейшая технология в перспективе позволит управлять судами полностью дистанционно из подобных пунктов на берегу.

Плюсы внедрения автономных и дистанционных технологий очевидны. Это безопаснее – 80% водных аварий происходят по вине человека. Но без людей на судне пока не обойтись.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.