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29 июля, понедельник, 13:52

Когда хостелы мешают жить соседям и новые надежды на закон

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Закон о запрете хостелов в жилых помещениях стал одним из самых напряженных в последнее время. Он вступает в силу 1 октября этого года. Под запретом окажутся сотни малых средств размещения. Но бизнес не спит и ищет пути обхода принятых поправок.

Некоторые эксперты прогнозируют, что никакого "черного рынка" комнат не будет — проверяющие быстро "передушат" нелегалов. Как в свое время казино. А гостиничный бизнес пуглив и злопамятен. Он не прощает внезапного наряда полиции ночью и вывода постояльцев в нижнем белье на мороз. Негативные отзывы на площадках бронирования вмиг обрушат рейтинги "объекта" и лишат "подпольный" хостел оставшихся постояльцев. Да, и соседи помогут — сдадут властям всех, кого заметят. Нужен был законный инструмент борьбы. Ждем 1 октября.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Екатерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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