Когда декретный отпуск становится поворотным моментом в жизни

07 апреля, среда, 10:55

Женское предпринимательство в нашей стране явление далеко не повсеместное. Но среди всех бизнес-леди отдельно стоит выделить мам-предпринимательниц.

Как это ни странно, но решение окунуться в предпринимательство большинство мам принимают находясь в декретном отпуске. Так случилось и с Лией Тишик. Вторая беременность неожиданно превратила ее сразу в многодетную маму со всеми последующими обязанностями. Вот только в поселке Свердлова, где они жили и живут, в то время для маленьких детей было не очень много развлечений.

Лия Тишик – основатель частного детского сада:

"Ни трое детей, ни частный детский сад, если бы кто-нибудь мне об этом сказал лет 5 назад, я бы им не поверила.

просто хотелось создать какой-то свой мир, чтобы дети с трепетом вспоминали нас после. Плюс облегчить жизнь родителей, чтобы они могли забирать детей "готовыми", а не вести их дальше по секциям. Чтобы в нашем саду они могли получать все".



Что лучше частный или государственный детский сад? На этот вопрос можно услышать множество мнений. И как правило, в частное дошкольное учреждение родители водят своих детей, только если оно качественно отличается от обычного городского.

Алла Прийма - мама:

"Ходим уже 2 года. Из плюсов - видим индивидуальное отношение к ребенку, никаких шаблонов. Знают, что нашей дочке нравится и исходя из этого, выстраивается с ней вся коммуникация. Плюс очень много развивающих занятий. Здесь и английский и хореография, нам не надо никуда дополнительно водить ребенка".

Этот, казалось бы, обычный фитнесс зал находится во Всеволожске. Его организаторы также две молодые мамы - Елена и Татьяна. Предпринимателями, а уж тем более фитнесс инструкторами, они становится не планировали, но желание поддерживать себя в хорошей физической форме все предопределило. Сначала это была группа мам-единомышленниц с колясками, которые занимались обычной физкультурой на улице, но с приходом холодов пришлось перебираться под крышу.

Елена Боюгина – основательница спортивного клуба для мам и детей:

"Чтобы позаниматсья спортом, нужно оставлять с няней, ждать папу с работы, или махнуть рукой на себя, а мы вот так выкрутились и организовали свой спортивный клуб".

Главной особенностью этого спортивного клуба является то, что сюда можно прийти с ребенком любого возраста. Постепенно здесь стали появляться и занятия для детей, а организаторы всерьез углубились в процесс и сейчас являются квалифицированными инструкторами по нескольким фитнесс направлениям. Папам, кстати, здесь тоже рады, для них есть более мужские физические занятия по вечерам.



Елена Боюгина, Татьяна Данилова – основательницы спортивного клуба для мам и детей:

"Это сложно! Это - отчеты, эособенности ведения бизнеса, нужно за всем следить самой, очень часто оставлять ребенка где-то, с папой. Нам в этом очень помогают папы, они нас очень поддерживают и сидят с детьми, когда это нужно".

Анна Тимичева – профессиональный бухгалтер и программист, но однажды нашла то, что ее действительно вдохновляет: она начала плести косы. Процесс настолько увлек, что она решилась бросить основную работу.

Анна Тимичева – мастер фантазийного плетения:

"Отказалась от бухгалтерии, ушла из офиса и просто дома плела подружек. Потом это перешло во что-то космическое-невероятное. Мне приходили новые идеи. Мне снились они во сне, я тут же просыпалась и хотела воплотить из в жизнь".

Сейчас у Анны собственная авторская студия причесок, про работу в офисе она и не вспоминает. Главной проблемой является творческий поиск, что еще необычного можно предложить своим клиентам.

Анна Тимичева – мастер фантазийного плетения:

"Я не люблю повторяться, не люблю делать что-то стандартное и обычное. Я хочу, чтобы это был вау-эффект, чтобы это было ярко, красочно, не как у всех. Я стараюсь постоянно что-то новое придумывать."

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.