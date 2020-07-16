Ключевые события недели: восстановление экономики после пандемии, выплаты семьям с детьми, нехватка доноров. А также, подготовка городу к параду

16 июля, четверг, 10:20

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В режиме видеоконференции накануне состоялось заседание Инвестиционного совета Ленинградской области. Где был представлен план восстановления экономики региона после кризиса, вызванного пандемией. По словам вице-губернатора Дмитрия Ялова, реабилитация пройдет в три этапа. Так, до конца года будет длиться период стабилизации, затем предстоит добиться устойчивого роста и только потом перейти к процессу восстановления.

В Пенсионном фонде назвали основные причины, при которых заявителям отказывают в оформлении выплат на ребенка. Оказалось чаще всего это происходит из-за повторных обращений через сайт Госуслуг. На втором месте – невнимательность. Родители и опекуны нередко ошибаются в дате рождения ребенка, забывают указать отчество, или неправильно указывают свои данные. Есть случаи, что лица, лишенные родительских прав, так же подают заявления. Им, безусловно, тоже отказывают. Всего же так называемые коронаврусные выплаты получили 872 тысячи семей, в которых воспитываются больше миллиона детей.

Петербуржцев призывают стать донорами крови, а если вы таковыми являетесь – пойти и сдать кровь. Ее сейчас остро не хватает больницам из-за сезона отпусков. Без доноров крови тяжелобольным не справиться. Ведь у онкозаболеваний, аварий и происшествий нет ни выходных, ни каникул. Отметим, что на всех пунктах переливания крови строго соблюдаются все правила безопасности.

Первый в Петербурге чугунный мост открылся после капитального ремонта. Стоимость работ по реконструкции зеленого моста через Мойку составила почти пятьсот миллионов рублей. Специалисты усилили свайный фундамент, укрепили бутовую кладку и выполнили другие реставрационные работы. На все это понадобился ровно год. В архитектурном убранстве моста появилось кое-что непривычное для петербуржцев — лаконичная зеленая ограда, отделяющая шоссе от тротуара. Историические торшеры на мосту появятся позже. Они на реставрации.

Военные моряки готовятся к главному дню в году – Параду военно-морского флота. В нем в этом году будут участвовать 46 кораблей и подводных лодок, 42 воздушных судна, а также более четырех тысяч военнослужащих. На репетиции особое внимание — практической подготовке и выучке специалистов. На воде нужно держать определенную скорость, дистанцию и не сбиваться с курса. Каждый должен идеально знать свой маневр. Двадцать шестого июля прямую трансляцию будет вести Первый канал. Наша команда сделает все, чтобы это зрелище стало для вас незабываемым. Режиссеры и операторы Первого обеспечат самые яркие кадры, выгодные ракурсы, камеры на воде и в воздухе, на палубах кораблей и в кабинах самолетов. Не пропустите!

Игорь Цыжонов, Антон Голубев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.