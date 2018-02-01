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01 февраля, четверг, 12:55

Ключевые события недели

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Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.

Накануне прошло первое в этом году заседание Промышленного Совета Санкт-Петербурга. Курс на импортозамещение, который остается определяющим для отечественной экономики и в наступившем году, состоит из множества мероприятий, одним из которых является развитие Общероссийской Государственной информационной системы промышленности. Детальная каталогизация производимой в нашей стране продукции позволит ускорить процесс замещения импорта на внутреннем рынке, однако наряду с национальной информационной системой стоит создать и региональный каталог промышленной продукции.

 

 
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