Ключевые события недели

01 февраля, четверг, 12:55

Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.

Накануне прошло первое в этом году заседание Промышленного Совета Санкт-Петербурга. Курс на импортозамещение, который остается определяющим для отечественной экономики и в наступившем году, состоит из множества мероприятий, одним из которых является развитие Общероссийской Государственной информационной системы промышленности. Детальная каталогизация производимой в нашей стране продукции позволит ускорить процесс замещения импорта на внутреннем рынке, однако наряду с национальной информационной системой стоит создать и региональный каталог промышленной продукции.