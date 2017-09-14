Ключевые события недели

14 сентября, четверг, 12:36

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Объединенная двигателестроительная корпорация начала летные испытания турбовинтового двигателя разработки «ОДК – Климов», который создается для оснащения легкого военно-транспортного самолета Ил-112 и регионального авиалайнера Ил-114-300. Первый вылет летающей лаборатории с опытным двигателем уже состоялся. Проверяется работа силовой установки в натурных условиях, на различных режимах и диапазонах высот. В новый двигатель заложены современные конструктивные решения, повышающие его летно-технические характеристики. Мощность на максимальном взлетном режиме составляет три тысячи лошадиных сил. Он работает совместно с воздушным винтом, обладающим большей производительностью и позволяющим увеличить лобовую тягу.