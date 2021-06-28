Легендарный "Кировец". История в лицах

28 июня, понедельник, 10:49

13 июля 1962 года от сюда, из сборочного цеха Кировского завода вышел первый трактор "Кировец". Ленинградский, а ныне Петербургский завод был не случайно выбран для разработки и выпуска самого мощного трактора, остающимся таким же и сегодня. Модель К-700 положила начало легендарной династии "Кировцев".

Это единственные сохранившиеся кадры тысяча девятьсот шестьдесят второго года. Именно так выглядел опытный образец легендарного "Кировца". Разработать и собрать новый трактор, который был так нужен сельскому хозяйству, партийные лидеры поручили Кировскому заводу. И не случайно. В середине двадцатых годов здесь наладили сборку первого советского трактора "Фордзон-Путиловец", а позже запустили его преемника, модель "Универсал". Общий тираж больше двух сот тысяч экземпляров.

Историю "Кировца" и всего тракторостроения бережно хранят в этом музее истории техники. К-700 стал не только революционной машиной всего мирового тракторостроения, но и потянул за собой полную модернизацию завода.



Новую жизнь главный сборочный конвейер получил девять лет назад, когда здесь произвели масштабную модернизацию. Завод обновил все механизмы конвейера, запустил современную систему его дистанционного управления. Но самое главное – почти вдвое сократили длину конвейера. И теперь здесь собирают четырнадцать машин в сутки.



Физули Кадиров, освобожденный бригадир конвейера по сборке кабин признается, что после модернизации работать стало интереснее. Физули трудится здесь уже больше сорока лет. Поэтому есть с чем сранивать. Коллеги в цеху называет Физули - дядя Федор. Он владеет всеми тонкостями по сборке, не смотря на то, что время не стоит на месте и новые технологии здесь осваивают постоянно. Дядя Федор – основал на заводе династию. С ним работает и его сын Михаил.



В прошлом году была представлена новая модель "Кировца". От легендарного трактора осталось только название в приятном понимании слова. Новая машина буквально напичкана электроникой. Бортовая система защитит трансмиссию машины от ошибок водителя, а гидравлический автопилот поможет в управлении. Мотор и коробку передач тоже серьезно усовершенствовали.

Новый "Кировец" не только обеспечивает запросы российских фермеров, но и стал уверенным конкурентом на международном рынке сельхозмашин. А яерез год у "Кировца" будет крупный юбилей - 60 лет со дня его первого выпуска.



Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Катерина Горбачева и Ангелина Введенская. Первый канал-Петербург.

