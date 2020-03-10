Кинокоммуна: творческая лаборатория, ищущая путь в мир большого кино

10 марта, вторник, 12:55

В Петербурге появилась настоящая Кинокоммуна – это творческая лаборатория, участники которой могут совершенно бесплатно получить режиссерское образование и снять свой первый игровой фильм.

Ксения - профессиональная актриса – работает в разных театрах, снимается в кино. О том, что такое съемочный процесс, знает не понаслышке. Признается, всегда мечтала стать режиссером. Поэтому, узнав о Кинокоммуне, одна из первых подала заявку. И очень обрадовалась, когда прошла отборочный тур. Теперь в течение года ей предстоит постигать азы кинематографа. А в конце обучения представить свой первый собственный фильм.

Ксения Алексеева – Студентка Кинокоммуны:

"Есть некоторые темы, которые меня очень волнуют, интересуют, в частности, это темы, когда человек не проживает свою жизнь, когда он под гнетом общества, социальных устоев отказывается от своих истинных желаний, от своих целей, и забывает, кто он есть на самом деле..."

Первый набор Кинокоммуны был в 2018 году. Молодежный центр Союза кинематографистов решил открыть творческую режиссерскую лабораторию, участие в которой предполагает полное погружение в профессию. Попасть в нее может любой, независимо от пола, возраста и рода деятельности. Главное – желание снимать кино. Претендентов много. Так на второй курс было подано 119 заявок, в итоге отборочную комиссию прошли только 30 человек.

Николай Котяш – Режиссер, педагог Кинокоммуны:

"Целенаправленно брали больше людей, с расчетом, что на первых этапах уйдут те люди, которые поймут, что это не их. Но на удивление, мотивация у них очень сильная в целом , и из 30, которых мы набрали, сейчас осталось 23 человека. Сколько дойдет до съемок фильмов, не знаю, хотелось бы, чтобы человек 15 дошли, а там посмотрим."

В этой Кинокоммуне собрались люди совершенно разных профессий. Владислав, например, инженер-конструктор. Работал на автомобильном заводе, несколько лет жил в Южной Корее. Но, узнав, о бесплатном режиссерском наборе, бросил все и приехал покорять Северную столицу. В будущем мечтает создать собственный веб-сериал. Считает, что киноискусство сегодня популярно во многом именно из-за доступности видео продукта в целом. Так, например, его личное увлечение кино началось как раз с социальных сетей.

Владислав Лопаев – Студент Кинокоммуны:

"Я сначала начал снимать сториз, потом начал сам монтировать, потом начал какие-то клипы снимать, потом начал коммерческие штуки делать. Потом снял историю, потом получилось так, что я поступил, вот в итоге снимаю короткометражку."

Валентина Коровникова - выпускница первого курса Кинокоммуны. Востребованная актриса репертуарных спектаклей театра-фестиваля "Балтийский дом" всегда мечтала о режиссёрской профессии. Свой первый игровой фильм, который в последствии стал призером множества фестивалей короткометражек, она сняла еще до обучения. А попав в Кинокоммуну, она смогла реализовать свою давнюю мечту снять кино с Татьяной Пилецкой в главной роли.

Валентина Коровникова – Актриса театра-фестиваля "Балтийский дом":

"Она не знала о том, что я на нее писала сценарий, но когда я его написала, я принесла ей почитать и сказала: Татьяна Львовна, если вдруг Вам понравится, я была бы рада, если Вы согласитесь. Она сказала: я прочитаю через пару недель. И она мне звонит на следующий вечер и говорит, что прочитала. Я сижу, думаю, сейчас она мне скажет, что это все фигня, а она мне говорит, что ей очень понравилась история, и что она с удовольствием за нее возьмется."

Для Татьяны Пилецкой съемки в этом фильме тоже своего рода эксперимент, признается актриса. Она снималась только в полнометражных картинах, опыта в коротком метре у нее не было. Но ей так понравился сценарий, что уже было не важно, сколько времени на экране будет идти кино. Эта история о балете и любви к этому искусству.

Татьяна Пилецкая – Народная артистка РФ:

"Это о моей бывшей профессии, балете, мне это близко было очень. Когда Валентина мне предложила, и я прочитала сценарий, я сказала, конечно, тем более , что я бывшая балерина – это мое. И действительно, там пришлось столкнуться и с балетом, и самой подвигаться, и даже немножко потанцевать чуть-чуть. ДА!"

На днях состоялся пресс-показ картины " Па-Де-Де" в Доме Кино. Премьера же пройдет в рамках фестиваля короткометражек. А дальше… посмотрим. Отечественному кинематографу так не хватает свежих идей и новых имен.

Ирина Товкалева. Даниил Кушнеревич. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.