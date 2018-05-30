Россия стала первой страной в мире. Которая признала киберспорт или компьютерный спорт официальным видом спорта в 2001 году. Какие спортивные качества развивают компьютерные игры и чем отличается геймерство от киберспорта?
30 мая, среда, 13:06
Киберспорт и его лидеры
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